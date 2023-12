Pariu nebun în SUA. Ce a făcut directoarea cu un porc, în fața elevilor

În SUA, o directoare și-a asumat un pariu îndrăzneț cu elevii săi. Încercând să îi încurajeze să renunțe la utilizarea excesivă a rețelelor sociale și să se dedice mai mult lecturii, a promis că, în cazul în care aceștia reușesc să parcurgă 1000 de cărți într-un an, va săruta un porc.

O directoare din SUA a pupat un porc după ce a pierdut un pariu

Copiii din școală au făcut eforturi considerabile și au reușit să completeze lista. Directoarea școlii, neavând altă opțiune, și-a ținut promisiunea.

Într-o adunare în fața clădirii școlii, i-a adus pe toți elevii alături de un porc. Ulterior, așa cum a promis, a sărutat animalul în fața tuturor.

Imaginile au devenit rapid virale, stârnind amuzamentul publicului. Mulți spectatori au distribuit fotografii ale acestui moment inedit pe rețelele sociale.

Circa 260 de elevi din diverse clase ale școlii, de la grădiniță până la clasa a treia, au ridicat pancarte și au strigat entuziasmați „sărută porcul”, pe măsură ce directoarea se apropia de animal.

Copiii știau încă de la început că vor câștiga pariul

„Și-au propus acest obiectiv. De fiecare dată când mergeam pe coridor, de când am început acest lucru, în special cei din grădiniță și clasa întâi, spuneau, „O să săruți un porc”. Răspunsul meu era, „Continuați să citiți”, a spus Gamache. „Când au reușit, a fost minunat”.

Izvorul provocării a fost în clasa întâi a școlii, după ce profesoara le-a citit elevilor săi cartea „This School Year Will be the Best!” (Acest an școlar va fi cel mai bun).

Un pasaj din carte a reprezentat punctul de plecare al provăcării. Acesta spunea „și directorul va face ceva nebunesc”.

Profesoara a declarat că elevii ei au completat și au desenat pe o foaie de lucru „speranțe și vise”. Circa 90% dintre elevii ei au creat desene cu porci și au exprimat dorința ca directoarea să sărute un porc.

Aceasta a fost de acord, dar cu condiția ca elevii să citească 1.000 de cărți. Deși nu s-a stabilit un termen limită, elevii s-au angajat imediat în această activitate, potrivit eu.seacoastonline.com.

Un pariu asemănător a fost făcut în urmă cu mai mulți ani. Atunci, directoarea unei școli le-a promis elevilor săi că, dacă vor strânge 12.000 de dolari pentru achiziționarea de noi materiale școlare, ea va săruta un porc în fața întregii școli.

Copiii au reușit să strângă incredibila sumă de 27.000 de dolari. Astfel că, directoarea a fost nevoită să se țină de promisiune.