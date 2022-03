O aplicație mobilă ajută elevii să învețe mai ușor. Se bazează pe cele mai performante sisteme IA

Fluxy- Școala de Buzunar este o companie din domeniul educației digitalizate, utilizând soluții IT pentru probleme întâmpinate în procesul de învățare a elevilor, prin intermediul unui algoritm revoluționar, ce face experiența de asimilare de cunoștințe mult mai plăcută, eficientă și prietenoasă cu învățăceii.

Aplicația Fluxy folosește IA pentru a ușura munca elevilor de gimnaziu

Fluxy se prezintă sub forma unei aplicații mobile, astfel că accesarea informațiilor de către elevi se face direct de pe telefonul mobil ori tabletă, într-un flux de pași, anume în unități de circa 2-3 minute, care prezintă lecțiile într-un mod concis, cu fraze scurte și clare, utilizând clipuri video, conținut audio, întrebări, imagini ori fraze scurte de text.

Acest sistem revoluționar face ca materia școlară a elevilor de gimnaziu să fie mai bine fixată în creier, dar contribuie și la dezvoltarea logicii și gândirii critice a copiilor, chestiune deosebit de importantă pentru dezvoltarea lor cognitivă.

„Pandemia a accentuat problemele sistemului de învățământ din România, iar rezultatele se văd deja: foarte mulți elevi deconectați și dezinteresați, părinți care caută soluții alternative pentru suplimentarea educației din școală și sute de mii de profesori care nu știu cum să interacționeze cu elevii nativi digital. Nevoia este deci una acută. Cum aveam deja o echipă specializată pe proiecte educaționale, cu care am lucrat la platforma ClickEdu, și ne cunoaștem de ani buni, am schițat în linii mari proiectul, am împărțit responsabilitățile și am trecut la treabă. De la idee până la lansare a trecut mai bine de un an”, transmite George Hâncu, cel care este fondator și director al companiei.

Cum funcționează aplicația Fluxy

Această aplicație utilizează un sistem de navigare în flux, ceea ce face ca învățarea să fie făcută fără stres sau grabă, ci într-un ritm propriu, ales de elev.

Mai mult, lecțiile regăsite în aplicația Fluxy sunt corelate cu programa școlară a fiecărui an de studiu în parte, utilizând principii de microlearning, așa cum sunt ele reglementate la nivel european.

„Pașii sunt legați de sistem între ei în funcție de gradul de relevanță pentru pasul actual, ajutând elevul să aprofundeze cunoștințele sau să se testeze răspunzând la întrebări, dacă vrea. El poate completa lecții în modul liniar, pentru a obține un scor, iar atunci când are neclarități la un pas sau dorește să afle mai multe, poate intra într-un flux de pași similari, întorcându-se la lecții când consideră că a înțeles ce trebuie. Deși au fost și mici sincope, am fost primiți cu entuziasm de către toți actorii implicați în educația secundară”, reiterează George Hâncu.

Ce prețuri implică accesarea aplicației Fluxy

Elevii care descarcă aplicația pot accesa un număr de pași gratuit, lunar, dar un acces nelimitat necesită un abonament lunar de familie, în valoare de „ 59,99 de lei, pentru părinți (1-5 elevi) și abonament de clasă, destinat profesorilor care vor să ofere platforma unui grup de elevi, pentru a le urmări progresul (1-35 elevi) – 159,99 lei”, conform comunicatului platformei Fluxy.

De altfel, profesorii care colaborează cu aplicația Fluxy pot obține venituri în plus dacă doresc să elaboreze și să publice, direct în aplicațiile elevilor, lecții cu durată medie de 15-20 de minute.

Această aplicație a fost gândită de experți din domeniul IT, software development, UX&UI, educație digitală și fonduri europene, dar și cu sprijinul a peste 300 de profesori colaboratori, iar dezvoltarea sa a implicat investiții de peste 300.000 de euro, în timp ce consolidarea aplicației în România a necesitat investiții de peste un milion de euro.