Cozi imense pentru înscriere în programul Grădinița de Vară. Ministrul Educației cere ca procedura să se deruleze online

MinistrulLigia Deca a declarat că aceste cozi, formate din părinți, la unitățile de învățământ, sunt inacceptabile. Mai ales dacă, oamenii trebuie să aștepte, ore întregi, inclusiv pe perioada nopții, pentru a obține un loc, pentru copii, la Grădinița de Vară. Lidia Deca a spus că, pe viitor, procedurile de înscriere vor trebui să se deruleze în sistem online, astfel încât să se evite astfel de situații.

„Am văzut și eu imaginile (cu părinții așteptând să le vină rândul să se înscrie în proram – n. red.). Mărturisesc că aceste situații sunt de evitat. Facem toate eforturile în acest sens. Programul acesta – Școala de vară – este susținut de primărie, în cazul Sectorului 3. În fiecare an, în funcție de numărul de cereri, au fost suplimentate locurile. Am trimis de la Ministerul Educației reprezentanți care să asiste în discuția conducerii unității de învățământ cu părinții”, a declarat Ligia Deca.

Ministrul a anunțat că a trimis o notă oficială în teritoriu, către toate unitățile de învățământ, pentru a suplimenta numărul de locuri alocate școlilor de vară în unitățile de învățământ preuniversitar.

„Există un interes crescut, mai ales în zona urbană. Pe viitor ne dorim ca toate aceste procese de încriere să se poată realiza online. Consider că e de neacceptat să avem astfel de cozi, mai ales pe perioada nopții și trebui să găsim soluțiile să avem o înscriere civilizată”, a mai spus Ligia Deca.

Cozi la grădinițele din Sectorul 3

Declarațiile ministrului Educației au fost făcute în contextul apariției imaginilor cu părinții care așteaptă la cozi imense, în Sectorul 3, pentru a-și putea înscrie copiii în programul Grădinița de vară 2023.

„Mi-au semnalat mai mulți cetățeni că la unele dintre unitățile de învățământ care derulează programul grădinița de vară, finanțat de Primăria Sectorului 3, părinții stau de acum la cozi, pentru a se înscrie mâine dimineață. (…) Evident că în funcție de cereri, avem în vedere posibilitatea de a crește numărul acestora, dacă se impune”, a declarat primarul Sector 3, Robert Negoiță.

Edilul a precizat că sunt în jur de 1.500 de locuri destinate copiilor, în cadrul acestui program de vară. Drept urmare, a precizat Robert Negoiță, părinții nu trebuie să se îngrijoreze că nu vor prinde un loc într-un astfel de centru.

„Dar în acest moment, discutăm de aproape 1.500 de locuri pentru vară la antepreșcolar și preșcolar, deci există locuri la mai multe grădinițe și creșe. Eu înțeleg teama părinților, dar nu consider că au motive de îngrijorare, mai ales că în niciun an nu am avut probleme cu aceste programe de vară”, transmis Robert Negoiță, într-o postare pe Facebook.