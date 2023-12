Abuz în școală! Copii bătuți și umiliți de directoare

O directoare de școală din județul Dolj a fost înregistrată când îi umilește pe copiii din școală. Directoarea, care este și profesoară de engleză, a țipat la copii și i-a agresat fizic.

Mai multe familii au declarat că au fost nevoite să își mute copiii de la școală. În același timp, alți părinți spun că urmează să depună plângeri din cauza comportamentului avut de directoare.

Episod revoltător înregistrat de elevi cu directoarea

Un astfel de dialog a fost surprins de elevi în timpul unei ore de engleză la școala din Gighera. Ora, ținută de directoare, s-a încheiat cu lovirea unui elev din clasa a VII-a în fața colegilor săi:

Directoarea: „Şi pe tine și pe prostul ăsta venit de la dracu să îl ia de unde a venit”.

Elev lovit: „Doamna, eu nu am fost”.

Directoare: „Și ăsta?”

– Se aud pocnituri –

Elev lovit: „Doamna, nu am fost”.

Părinții au decis să își mute copilul la o altă școală

Din spusele elevilor, un băiat de clasa a VII- a a fost pălmuit în fața clasei de dascăl. Părinţii, oameni modești, au ales să îl mute de la școală. Alții spun că nu ar fi un caz singular:

„Mi-a bătut fata, a tras-o de păr, a drăcuit-o, am venit aici la școală, am stat cu dansa, tot așa mi-a vorbit și mie. Am mutat fata de aici de la școală ca nu a mai vrut să vină”, a spus Alin Tatu, tatăl unei eleve, potrivit Pro TV.

Un alt părinte acuză că directoarea i-a ținut copilul în picioare și l-a jignit:

„L-a ținut o săptămână de zile în ultima bancă, fără scaun, în picioare l-a ținut și tot timpul îl jignea. Nu e normal să tratezi niște copii, să le distrugi viitorul, să le vorbești urât, să îi jignești, să le vorbești urât până dă sângele, nu se poate”, spune Alina Rușeț, un alt părinte.

Directoarea spune că nu ar fi lovit copiii

Profesoara, care ocupă funcţia de director de trei ani, susţine că nu ar fi lovit copiii. Aceasta nu a dorit să comenteze acuzaţiile părinţilor. De comportamentul directoarei se plâng și unii dintre colegi:

„Suntem priviți cam cu dispreț, ne consideră foarte proști, chiar asta a fost exprimarea, că dânsa nu are nevoie de reprezentanții UAT-ului în consiliul de administrație, că nu vrea să fie condusă de proști”, susține Petre Tobă, membru în Consiliul de administrație al școlii.

Inspectoratul județean a fost sesizat cu privire la aceste fapte și a promis că va deschide o anchetă:

„Instituția noastră nu tolerează astfel de comportamente sub nicio formă. Ce urmează să facem…să trimitem o echipă de colegi acolo la școală să verifice, să discute și cu părinții și cu colegii noștri profesori, cu autoritățile locale și, bineînțeles, vom lua măsurile ce se impun”, spune Daniel Ion, inspector general ISJ Dolj.