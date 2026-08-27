Guvernul a aprobat, joi, procedura prin care va fi ales candidatul României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Demersul are loc înaintea expirării, la 6 octombrie 2027, a mandatului actualului judecător român.

Procesul de selecție este programat să înceapă în septembrie 2026, iar autoritățile trebuie să transmită propunerea României Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul lunii noiembrie. După aprobarea candidatului de către Executiv, Parlamentul va fi informat asupra deciziei până la 27 noiembrie.

Potrivit calendarului stabilit de Guvern, anunțul privind organizarea selecției va fi publicat la 21 septembrie, în timp ce candidații își vor putea depune dosarele până la 7 octombrie.

Evaluarea va fi realizată de o comisie alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru CJUE, precum și membri proveniți din sistemul judiciar, mediul academic și profesia de avocat.

Candidații vor fi audiați între 2 și 4 noiembrie. Audierile vor putea fi urmărite în direct pe site-urile Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe.

Selecția va ține cont de pregătirea juridică și cunoașterea dreptului european, experiența profesională, aptitudinile necesare exercitării unei funcții judiciare și competențele lingvistice. Vor fi analizate, de asemenea, capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, precum și independența, imparțialitatea, integritatea și probitatea candidaților.

La finalul audierilor, comisia va desemna candidatul României cu o majoritate de cel puțin două treimi. Totodată, vor fi stabilite două variante de rezervă. Rezultatele urmează să fie publicate pe 6 noiembrie.

Propunerea va ajunge apoi la Guvern pentru aprobare. Executivul poate respinge motivat alegerea comisiei și poate opta pentru unul dintre cei doi candidați de rezervă. Dacă sunt respinse toate cele trei propuneri, procedura va fi reluată.

Candidatul aprobat de Guvern va fi transmis Consiliului UE în maximum șase zile lucrătoare, prin Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

Numirea judecătorilor CJUE este realizată de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea Comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea UE. Avizul acestuia este consultativ, dar reprezintă o etapă importantă a procedurii europene de numire.