Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a lansat procedura de recrutare pentru funcția de grefier al instituției, unul dintre cele mai importante posturi administrative și juridice din sistemul judiciar european.

Candidații interesați își pot depune dosarele până la 24 iunie 2026, ora 12:00, iar funcția este deschisă cetățenilor din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Anunțul a fost semnalat public și de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, care a evidențiat nivelul ridicat de responsabilitate al postului și pachetul financiar asociat funcției.

Potrivit informațiilor publicate de CJUE, grefierul este numit pentru un mandat de șase ani și ocupă un rol central în administrarea instituției cu sediul la Luxemburg.

Potrivit apelului oficial publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, grefierul asistă Curtea de Justiție în exercitarea funcțiilor sale jurisdicționale și îndeplinește atribuțiile prevăzute de regulamentul de procedură al instanței.

În același timp, acesta este Secretarul General al instituției, care include atât Curtea de Justiție, cât și Tribunalul Uniunii Europene.

Sub autoritatea președintelui Curții, grefierul coordonează activitatea administrativă a instituției, conduce personalul și serviciile acesteia și exercită, prin delegare, funcția de ordonator al creditelor din bugetul CJUE.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial arată că funcția este asimilată celor mai înalte ranguri administrative ale Uniunii Europene.

Conform informațiilor prezentate de organizație, remunerația lunară depășește 20.000 de euro brut, la care se adaugă o indemnizație de locuință de aproximativ 15% din salariu, alocații familiale și decontarea anumitor cheltuieli de transport.

Postul este considerat una dintre cele mai importante funcții administrative din sistemul judiciar european, oferind titularului posibilitatea de a lucra direct cu judecătorii instanței supreme a Uniunii Europene și de a participa la gestionarea activității unei instituții-cheie pentru aplicarea dreptului european.

Conform documentelor oficiale publicate de CJUE, candidații trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene și să dețină studii juridice complete, atestate prin diplomă universitară.

De asemenea, este necesară o cunoaștere aprofundată a dreptului Uniunii Europene și a modului de funcționare a instanțelor europene.

O altă condiție esențială este experiența profesională de cel puțin 15 ani, dintre care o parte semnificativă trebuie să fi fost acumulată în funcții de conducere de nivel înalt. Candidații trebuie să cunoască foarte bine limbile engleză și franceză, iar cunoașterea altor limbi oficiale ale Uniunii Europene reprezintă un avantaj.

Dosarele trebuie transmise exclusiv prin e-mail la adresa [email protected] până la data de 24 iunie 2026, ora 12:00.

Potrivit apelului oficial, candidatura trebuie să includă:

un curriculum vitae detaliat;

o prezentare a viziunii candidatului privind exercitarea funcției, cu o lungime de maximum cinci pagini.

Vacanța postului de grefier al CJUE reprezintă una dintre cele mai importante oportunități profesionale disponibile în prezent pentru specialiștii în drept din Uniunea Europeană.

Funcția combină atribuții juridice, administrative și manageriale la cel mai înalt nivel al sistemului judiciar european, iar mandatul acordat este de șase ani.