Probleme la Instagram, miercuri. Peste 12.000 de utilizatori raportează dificultăți, în special în trimiterea mesajelor

Probleme la Instagram, miercuri. Peste 12.000 de utilizatori raportează dificultăți, în special în trimiterea mesajelor
Instagram întâmpină miercuri probleme tehnice majore la nivel mondial. Peste 12.000 de utilizatori raportează dificultăți, în special în trimiterea mesajelor, relatează Downdetector.

Platforma Instagram, deținută de Meta, se confruntă miercuri cu o întrerupere tehnică care afectează utilizatori din întreaga lume. Cele mai multe reclamații se referă la imposibilitatea de a trimite mesaje prin aplicație. Problemele au început în primele ore ale zilei și continuă să fie raportate la nivel global.

Conform site-ului Downdetector, care monitorizează în timp real starea site-urilor și aplicațiilor, la apogeul căderii peste 12.000 de utilizatori au semnalat disfuncționalități. Aproape trei sferturi dintre aceste raportări provin de la utilizatorii aplicației mobile Instagram.

Cauzele întreruperii nu sunt comunicate oficial

Deocamdată, compania Meta nu a emis o comunicat oficial referitor la motivele care au generat problemele. Utilizatorii continuă să întâmpine dificultăți în accesarea anumitor funcționalități, iar reclamațiile curg în timp real pe platforme de monitorizare și pe rețelele sociale.

Mickey Rourke a decăzut complet. Actorul a ajuns să fie evacuat din locuință
Mickey Rourke a decăzut complet. Actorul a ajuns să fie evacuat din locuință
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text

Întreruperile tehnice la scară largă nu sunt neobișnuite pentru rețelele sociale mari, însă în acest caz, numărul mare de utilizatori afectați și durata întreruperii atrag atenția publicului internațional.

Problemele Instagram sunt raportate de utilizatori din diverse regiuni, ceea ce indică o întrerupere de amploare. Aplicația mobilă pare să fie cel mai afectat segment, dar și varianta web înregistrează unele disfuncționalități. Downdetector oferă statistici în timp real, ceea ce permite urmărirea evoluției situației de către public și mass-media.

Până la momentul publicării acestui material, utilizatorii continuă să raporteze dificultăți în utilizarea aplicației. Situația rămâne dinamică, iar o rezolvare completă depinde de intervenția echipei tehnice a Meta.

