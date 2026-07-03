SUA se confruntă cu o situație critică chiar în pragul sărbătorilor naționale. Un val de căldură extremă continuă să afecteze puternic regiunile centrale și estice ale țării, urmând să se mențină pe parcursul întregului weekend de 4 iulie. Această perioadă reprezintă unul dintre cele mai aglomerate momente din an din punct de vedere al deplasărilor, iar condițiile meteorologice actuale riscă să perturbe planurile a milioane de cetățeni, conform weather.gov.

Oficialii americani au emis deja avertizări severe, subliniind că valorile termice extrem de ridicate pun o presiune uriașă pe rețelele de distribuție a energiei electrice. În plus, fenomenele extreme sunt susceptibile să genereze blocaje și întârzieri semnificative în transportul feroviar, aerian și rutier de pe întreg teritoriul afectat.

Conform datelor publicate de National Weather Service, termometrele vor indica valori de până la 40,5 grade Celsius, echivalentul a 105 grade Fahrenheit. Specialiștii avertizează că în anumite zone geografice există o probabilitate ridicată de a fi depășite recordurile zilnice, lunare sau chiar cele istorice înregistrate până în prezent.

Situația devine și mai dificilă din cauza indicelui ridicat de umiditate, care va accentua considerabil disconfortul termic. Combinația dintre temperaturile ridicate și umezeală sporește riscul apariției unor probleme grave de sănătate asociate cu expunerea la caniculă. Autoritățile medicale atrag atenția că cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele în vârstă, copiii și cetățenii care nu dispun de sisteme funcționale de climatizare în locuințe, notează news.ro.

Nevoia acută de răcorire a locuințelor și spațiilor publice a generat un consum masiv de electricitate. Utilizarea intensivă a sistemelor de aer condiționat a provocat un dezechilibru major pe piața angro de energie, unde tarifele au înregistrat creșteri fulminante în zonele cele mai afectate de caniculă.

În regiunea New England, prețurile de tranzacționare a energiei electrice au crescut spectaculos, înregistrând un salt de peste 243 de procente. Situația este alarmantă și în New York City, unde tarifele s-au majorat cu 101 procente. Tendințe similare de creștere semnificativă a costurilor energetice au fost raportate și de furnizorii din statele din Midwest, precum și din întreaga regiune Mid-Atlantic.

În acest context de criză energetică și climatică, edilul din New York a intervenit public cu o serie de măsuri și recomandări restrictive pentru populație.

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, le-a cerut locuitorilor să contribure la reducerea consumului de energie, recomandând setarea aparatelor de aer condiţionat la 78°F (aproximativ 26°C), oprirea echipamentelor electrice neutilizate şi folosirea maşinilor de spălat sau a maşinilor de spălat vase doar dimineaţa devreme sau seara târziu. Edilul i-a îndemnat pe oameni să rămână în spaţii răcoroase şi să evite deplasările în orele cu temperaturi maxime.

Sectorul transporturilor resimte din plin efectele temperaturilor extreme, fiind afectat pe toate liniile de comunicație. Compania feroviară națională Amtrak a emis o avertizare oficială prin care informează pasagerii că garniturile de tren ar putea circula cu restricții de viteză.

Măsura se va aplica în special în intervalul orar 11:00 - 19:00, din cauza riscului ridicat de deformare a șinelor din metal în zonele din nord-estul, sud-estul și centrul Statelor Unite. În mod similar, operatorul New Jersey Transit a anunțat că pot apărea întârzieri majore sau chiar anulări ale curselor feroviare care fac legătura cu New York, tot ca urmare a degradării infrastructurii și echipamentelor sub acțiunea căldurii.

Problemele nu ocolesc nici traficul aerian. Pentru a veni în sprijinul pasagerilor blocați sau afectați de modificările de program, compania aeriană Delta Air Lines a luat decizia de a elimina temporar taxele aplicate pentru modificarea rezervărilor. Această facilitate este valabilă pentru toate zborurile programate să tranziteze aeroportul LaGuardia din New York, oferind călătorilor o flexibilitate sporită în raport cu evoluția vremii.

Nici infrastructura rutieră nu este în siguranță în fața acestui fenomen extrem. Departamentul de transport din statul Illinois a emis o alertă pentru conducătorii auto, avertizând că suprafața carosabilă din asfalt se poate deforma, umfla sau fisura sub efectul direct al razelor solare și al temperaturilor uriașe, element ce generează pericole severe de accidente pe șosele.