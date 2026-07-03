Aproape toate regiunile României intră sub incidența unui Cod galben de instabilitate atmosferică, emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea este valabilă de vineri, 3 iulie, ora 10:00, până sâmbătă, 4 iulie, ora 10:00, perioadă în care sunt prognozate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.

Potrivit meteorologilor, vineri vor fi perioade de instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Fenomenele prognozate includ averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale cuprinse între 50 și 70 km/h. De asemenea, există posibilitatea producerii de grindină de dimensiuni mici și, izolat, medii, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

Meteorologii avertizează că în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar local acestea pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

În aceste condiții, există riscul producerii unor acumulări rapide de apă, în special în zonele urbane și în regiunile unde precipitațiile vor avea caracter torențial.

Și Capitala se va afla sub influența instabilității atmosferice. Până sâmbătă dimineață, cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și în cursul nopții sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50-60 km/h.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-15 litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 20 de litri pe metrul pătrat.

Temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de 29-30 de grade Celsius și minime cuprinse între 17 și 18 grade.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteo, deoarece evoluția fenomenelor de instabilitate atmosferică poate determina emiterea unor noi atenționări în funcție de intensitatea acestora.