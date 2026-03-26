Prințul William și Kate, prezenți la un eveniment istoric. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în 1.400 de ani

Prințul William și Prințesa Catherine au participat la ceremonia desfășurată la Catedrala Canterbury, unde Sarah Mullally, în vârstă de 63 de ani, a fost instalată oficial în funcția de Arhiepiscop de Canterbury. Evenimentul a adunat aproximativ 2.000 de persoane și a marcat începutul mandatului său la conducerea Bisericii Anglicane.

Prin această numire, Sarah Mullally devine prima femeie din istoria de aproximativ 1.400 de ani a funcției care ocupă acest rol.

La ceremonie au fost prezenți lideri religioși și invitați din viața publică, momentul având o puternică încărcătură simbolică pentru Biserica Anglicană.

La sosirea la catedrală, Sarah Mullally a declarat că se simte „absolut foarte bine”, înainte de instalarea oficială.

„Aștept cu mare bucurie celebrarea Comuniunii Anglicane, a Bisericii Anglicane și a Evangheliei”, a mai spus ea.

Într-un interviu acordat BBC înainte de eveniment, Sarah Mullally a vorbea despre importanța momentului istoric și a transmis recunoștință față de „femeile care m-au sprijinit, dar și față de bărbați de asemenea”.

Ea a vorbit și despre direcția pe care dorește să o urmeze în cadrul Bisericii, declarând că instituția „încearcă să devină mai atentă la traume, ascultând supraviețuitorii și victimele abuzurilor”.

Totodată, a vorbit și responsabilitatea conducerii. „Toate acțiunile noastre trebuie aduse la lumină, iar cu cât funcția este mai înaltă, cu atât mai mult trebuie aduse la lumină”, a spus ea.

De asemenea, și-a arătat disponibilitatea „de a face tot ce îmi stă în putință pentru ca Biserica să devină mai sigură și să răspundă corespunzător victimelor și supraviețuitorilor abuzurilor”.

Sarah Mullally îl succede pe Justin Welby, care a demisionat în noiembrie 2024, în urma criticilor legate de modul în care a fost gestionat un scandal de abuz.

Numirea sa a fost confirmată anterior, în luna octombrie, moment în care a primit felicitări din partea regelui Charles. Înainte de ceremonie, noul Arhiepiscop a parcurs un pelerinaj de șase zile, întâlnind comunități locale și credincioși.

„Deși cred că sunt doar Sarah, oamenii văd Arhiepiscopul, așa că este foarte important să folosesc un limbaj simplu, să ascult oamenii și să îi întâlnesc acolo unde sunt”, a spus ea, la momentul respectiv.