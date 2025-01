Prințul Harry și Meghan Markle au vizitat victimele incendiilor din LA. Video

Prințul Harry și Meghan Markle au făcut o vizită la un centru de ajutor din Pasadena, unde au avut ocazia să se întâlnească cu pompierii, paramedicii și persoanele afectate de incendiile devastatoare din California.

În timp ce sudul Californiei se confruntă cu numeroase incendii devastatoare, Prințul Harry și Meghan Markle își amplifică inițiativele de sprijin pentru cei afectați și pentru acțiunile de ajutor.

Vineri, Ducele și Ducesa de Sussex au efectuat a doua vizită la Pasadena, unde s-au întâlnit cu primarul orașului pentru a discuta despre progresele înregistrate în eforturile de recuperare. La începutul săptămânii, cuplul a distribuit alimente în mod anonim familiilor afectate.

Prințul Harry și Meghan Markle au vizitat victimele incendiilor din California

Într-o declarație publicată de pe site-ul lor oficial, Ducele și Ducesa de Sussex au caracterizat incendiu drept o catastrofă, afirmând:

În mesaj, Harry și Meghan au atașat și o serie de organizații care oferă sprijin activ victimelor incendiilor.

Prince Harry and his wife Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, visited the Pasadena Convention Center on Friday, where evacuees of the Eaton Fire are sheltering. Celebrity chefs José Andrés of World Central Kitchen and Roy Choi were also on hand serving meals. pic.twitter.com/op4jP2xgAg

— CBS News (@CBSNews) January 11, 2025