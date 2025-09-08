Monden Prințul Harry i-a adus un omagiu privat reginei Elisabeta a II-a







Prinţul Harry al Marii Britanii a depus o coroană de flori la mormântul bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, luni, la împlinirea a trei ani de la decesul acesteia, conform theguardian.com.

El a ajuns astăzi în Marea Britanie şi s-a deplasat la mormântul regretatei regine, la Capela Memorială George al VI-lea de la Castelul Windsor, după cum a anunțat un purtător de cuvânt al ducelui şi ducesei de Sussex.

Prințul a depus o coroană de flori şi şi-a prezentat omagiile într-un cadru privat. Luni seară el urmează să participe la ceremonia de decernare a premiilor WellChild, la Londra, în calitate de patron al acestei organizaţii caritabile, funcţie pe care o deţine de mai bine de 15 ani.

Au existat mai multe speculaţii cu privire la posibilitatea ca ducele să se întâlnească cu tatăl său, regele Charles al III-lea, care urmează un tratament pentru cancer şi şi-a petrecut weekendul în Scoţia.

Vizita vine la scurt timp după imaginile recente obţinute de publicaţia britanică The Mail on Sunday, care îi arată pe consilierii principali ai regelui Charles şi prinţului Harry în timpul unei întâlniri despre care se presupune că ar fi un pas înainte către restabilirea relaţiei dintre duce şi familia regală.

Astăzi s-au împlinit trei ani de la moartea reginei Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Regatului Unit, care a decedat la Balmoral, în Scoţia, la 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani.

Ducele a fost văzut ultima dată în Marea Britanie în luna mai, atunci ând a pierdut o dispută judiciară de durată, dusă cu Ministerul de Interne legată de reducerea nivelului de protecţie asigurat de poliţie în timpul vizitelor sale în Marea Britanie.