Prințul Harry, dezamăgit de familia sa. Ce voia să vadă apropiații lui în Meghan Markle

Autorul Tom Bower a susținut în cartea sa „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, că Ducele de Sussex a fost supărat că familia sa nu a găsit asemănări între Meghan Markle și Prințesa Diana. Cartea autorului britanic a început prin a preciza că Familia Regală a avut mai multe suspiciuni legate de Ducesa de Sussex.

Totuși, până ca Prințul Harry să le-o prezinte familiei sale pe Meghan, ducele de Sussex a fost la cele două surori ale mamei sale, Jane și Sarah, alături de actrița americană. Mai mult decât atât, Harry chiar a crezut că rudele din partea mamei sale și prietenele ei vor vedea asemănări între Meghan și Prințesa Diana. „Amândoi, a spus el, aveau aceleași probleme. A fost dezamăgit. Nimeni nu a fost de acord că mama lui vulnerabilă are ceva în comun cu iubita lui. Mai deranjant pentru el a fost că au crezut că Meghan nu se va potrivi cu Familia Regală”, a mai spus Tom Bower.

Fratele Prințesei Diana a intervenit în relația Prințului Harry cu Meghan Markle

Autorul a continuat prin a spune că neliniștea din familie a fost exprimată mai ales prin Charles Spencer, fratele Dianei. Mai mult decât atât, Prințul William chiar i-a cerut acestuia să intervină în relația fratelui său. Charles Spencer l-a încurajat pe Harry să se mai gândească la căsătorie cu Meghan Markle. Ulterior, Ducele de Sussex și-a dat seama că soția sa își va găsi foarte greu un loc în familie.

Bower a mai subliniat că una dintre preocupările principale ale fratelui prințesei de Wales era legată de banii pe care Harry îi primea. În conturile prințului intrau în fiecare an 1,5 milioane de lire sterline. Charles Spencer se temea că Meghan ar fi putut să îl convingă pe soțul ei să ceară mai mulți bani. Mai mult decât atât, Ducesa de Sussex știa că în momentul căsătoriei, cariera ei de actriță ar deveni destul de limitată, notează Geo.tv.