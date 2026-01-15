Prințesa Irina a Greciei a murit la 83 de ani. A fost sora apropiată a reginei Sofia a Spaniei 

Prințesa Irina a Greciei, sora mai mică a reginei Sofia a Spaniei, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Fiica regelui Paul și a reginei Frederica locuia în Spania din anii ’80 și a murit joi, 15 ianuarie, la Madrid. Prințesa Irina a Greciei a murit la Palatul Zarzuela, iar Casa Regală a făcut public un comunicat oficial în care anunță decesul: „Majestățile Lor Regele și Regina, precum și Majestatea Sa Regina Doña Sofia, anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Alteței Sale Regale Prințesa Irina a Greciei, la ora 11:40, la Palatul Zarzuela din Madrid.”

În ultimele zile, pe fondul agravării stării sale de sănătate, Regina Sofia a Spaniei și-a amânat toate angajamentele publice pentru a-i fi alături. Prințesa Irina se confrunta de mai mulți ani cu un declin accentuat al sănătății și suferea de o deteriorare cognitivă progresivă.

Discretă, profund spirituală și extrem de atașată familiei, Irina a Greciei a fost mult mai mult decât un membru al unei familii regale. Nu s-a căsătorit și nu a avut copii, însă a fost extrem de apropiată de frații săi, regina Sofia și regretatul Regele Constantin al Greciei, devenind o adevărată a doua mamă pentru nepoții săi spanioli, care o alintau „mătușa Pecu”.

După numeroase călătorii alături de mama sa, regina Frederica, Irina a Greciei și-a găsit adevărata casă la Madrid, lângă sora sa, cu care a avut o relație extrem de apropiată și de încredere. A ales o viață retrasă, departe de lux, dedicată cauzelor caritabile și intereselor spirituale și culturale.

Era pasionată de cultura hindusă, spiritualitate, ufologie, arheologie și muzică. A studiat pianul la nivel înalt și a devenit pianistă de concert, susținând recitaluri caritabile în Europa și Statele Unite.

Prințesa Irina s-a născut pe 11 mai 1942, la Cape Town, în Africa de Sud, în perioada în care familia regală a Greciei se afla în exil. Copilăria și-a petrecut-o în mai multe țări, de la Africa de Sud la Egipt, până la revenirea în Grecia în 1946. Experiențele timpurii ale strămutării au marcat-o profund, dezvoltându-i o capacitate remarcabilă de adaptare.

La 1 aprilie 1947, când Irina avea doar patru ani, tatăl ei a urcat pe tronul Greciei. Moartea regelui Paul a fost unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale, iar muzica a devenit un refugiu constant. A studiat pianul cu celebra pianistă Gina Bachauer și s-a remarcat prin talent și disciplină.

Asemenea surorii sale, Irina a fost atrasă de arheologie încă din tinerețe. Cele două au participat împreună la săpături arheologice la Decelea, în apropierea Palatului Regal de la Tatoi, loc încărcat de semnificație pentru familia lor. Rezultatul muncii comune s-a concretizat inclusiv în publicarea a două volume dedicate descoperirilor realizate.

Au rămas mereu una lângă cealaltă, împărțind atât bucuriile, cât și greutățile vieții, inclusiv perioada tulbure a anilor ’60, când familia regală a fost nevoită să părăsească din nou Grecia, în urma instaurării juntei militare.

După o perioadă petrecută la Roma, Irina s-a mutat alături de mama sa la Madras, în India, unde a trăit peste un deceniu. Acești ani au avut un impact profund asupra formării sale spirituale și asupra modului în care a ales să-și trăiască viața. Întoarcerea definitivă la Madrid a apropiat-o și mai mult de regina Sofia. Împreună au împărțit vacanțe, călătorii, reuniuni de familie și evenimente publice. Era extrem de apropiată de infanta Cristina, iar una dintre fiicele acesteia îi poartă numele.

În martie 2018, prințesa Irina a obținut cetățenia spaniolă prin procedura specială „carta de naturaleza”, acordată prin Decret Regal, invocându-se „circumstanțe excepționale” și legăturile strânse cu Familia Regală Spaniolă.

Deși a avut, în general, o stare bună de sănătate, în 2002 a fost diagnosticată cu cancer, o încercare majoră pentru întreaga familie. A gestionat boala cu discreția care a caracterizat-o întreaga viață. În ultimii ani, declinul cognitiv a necesitat o atenție sporită din partea reginei Sofia. Chiar și așa, a participat la evenimente importante de familie, precum aniversarea infantei Elena sau nunțile strănepoților săi, prințesa Theodora și prințul Nikolaos, la Atena. Ultima sa apariție publică a avut loc în capitala Greciei, un loc cu o puternică încărcătură emoțională pentru ea.

Prințesa Irina a murit liniștit, așa cum a trăit, lăsând un gol profund în sânul familiei regale. Pentru regina Sofia, pierderea este una devastatoare: a dispărut persoana care o cunoștea cel mai bine. Moartea sa survine la scurt timp după decesul prințesei Tatiana Radziwill, una dintre cele mai apropiate prietene ale sale, căreia Irina i-a adus un ultim omagiu la Paris, alături de Regele Felipe al VI-lea și infantele Elena și Cristina.