Principele Carol I al României și-a pus în cap liberalii radicali în primii cinci ani de domnie

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Spre deosebire de moderați, liberalii radicali încearcă, prin propaganda antidinastică din presă să instaureze republica. În istoriografie, această conspirație este cunoscută drept ,,Republica de la Ploiești”. Deși partizanii lui Alexandru Candiano-Popescu, lider de circumstanță a complotiștilor ploieșteni, au ocupat telegraful și prefectura în noaptea de 7-8 august 1870, telegramele pe care conspiraționistul le-a trimis în afara țării pentru a anunța schimbarea de regim au fost oprite de către directorul ploieștean al Telegrafului.

Am spus lider de circumstanță pentru că adevărații lideri Ion C. Brătianu și Eugeniu Carada erau prudenți. Ei pregăteau complotul dar voiau să știe care era evoluția războiului franco-prusian izbucnit la 19 iulie 1870. Nu erau siguri de victoria Franței iar înfrângerea de la Sedan din septembrie 1870 le-a justificat pe deplin prudența din august 1870.

Liberalii și conservatorii erau în perioada 1866-1871 necoagulați în partide. Conservatorii visau la putere. Facțiunile radicale au avut 5 ani guverne efemere bazate pe „Înțelegerile de la Concordia”. Faimosul Hotel Concordia din Capitală era locul unde ei se întâlneau pentru a pune la punct detaliile guvernelor.

Carol I a înțeles: conservatorii au intrat la guvernare! El a amenințat cu abdicarea dacă liberalii nu acceptau în martie 1871 să plece de la guvernare. Atunci, incidentul de la Sala Slătineanu, anti-german, a arătat că „republica de la Ploiești” nu era doar un caz izolat.

Guvernarea Lascăr Catargi (1871-1876) a permis liberalilor să se concetreze și în mai 1875 să formeze PNL. Conservatorii au păstrat prudența necesară în contextul reizbucnirii „problemei orientale” în 1875, pe fondul revoltelor din Balcani. Din 1876, Guvernul Ion C. Brătianu a luat în mod decis opțiunea independenței. Ideile radicale ale liberalilor lui Brătianu despre republică au ajuns, evident, de domeniul trecutului. Erau prea puține republici europene ca România să meargă pe linia asta.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie merită să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!