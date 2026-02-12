Primarul Negoiță, pozitiv la cocaină la un test rapid antidrog făcut la tribunal

Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, ar fi ieșit pozitiv la cocaină în urma unui test rapid antidrog realizat într-un spațiu public, potrivit unui videoclip distribuit pe Facebook de protestatarul Marian Moroșanu. Înregistrarea a fost filmată în incinta Tribunalului București.

În imagini se vede cum activistul îi oferă edilului un test rapid pentru depistarea consumului de cocaină. Negoiță acceptă să facă testul, iar înainte ca rezultatul să fie afișat îl întreabă pe Moroșanu dacă își va cere scuze public în cazul în care rezultatul va fi negativ.

După câteva momente, dispozitivul indică un rezultat pozitiv. Primarul contestă imediat validitatea testului și afirmă că nu consideră procedura una sigură sau relevantă din punct de vedere medical.

Momentul a avut loc în contextul în care Robert Negoiță se afla la Tribunalul București, unde este implicat într-un dosar penal.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție îl cercetează pentru abuz în serviciu, într-o anchetă care vizează modul în care ar fi fost utilizate fonduri publice pentru realizarea unui drum. În cadrul acestui dosar, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu își poate exercita funcția pe durata procedurilor judiciare.

Clipul a devenit rapid viral, generând dezbateri aprinse și reacții contradictorii. Marian Moroșanu a susținut în repetate rânduri că intenționează să testeze antidrog mai mulți primari din Capitală, afirmând că demersul său urmărește creșterea responsabilității publice.

Până în prezent, nu există o confirmare oficială a vreunui test antidrog efectuat în cadru instituțional în cazul lui Negoiță. Specialiștii atrag atenția că testele rapide utilizate în afara unui cadru medical sau legal au doar valoare orientativă și pot indica rezultate fals pozitive sau fals negative.

Pentru stabilirea cu certitudine a consumului unei substanțe interzise sunt necesare analize de laborator efectuate în condiții controlate.