Primarul Buzăului, atac la Ciolacu: Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit?

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a lansat un apel public către conducerea PSD, cerând partidului să renunțe la blocajele politice și să susțină reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul a declarat că strategia actuală a formațiunii riscă să ducă la pierderi electorale semnificative, în condițiile în care o parte dintre susținători s-ar putea orienta către AUR, potrivit RFI.

Toma a declarat că reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrația publică, anunțată recent, este insuficientă raportat la situația bugetară a României. În opinia sa, ajustările ar trebui să fie mai ferme pentru a transmite un semnal clar piețelor financiare și instituțiilor europene. El a invocat evoluția costurilor de împrumut ale statului, arătând că primele măsuri au avut deja efecte vizibile.

Primarul a criticat modul în care PSD a condiționat sprijinul pentru reforme. Potrivit acestuia, discuțiile interne s-au transformat într-un joc politic care întârzie deciziile necesare. „Din păcate, de vreo șase luni de zile, jucăm alba-neagra cu reducerile astea din zona bugetară”, afirmă Toma. El consideră că măsurile ar fi trebuit adoptate mai devreme, pentru a limita deficitul bugetar.

În același timp, edilul se arată de acord cu introducerea unor măsuri sociale, inclusiv sprijin financiar pentru pensionari, însă susține că acestea trebuie corelate cu reduceri suplimentare de cheltuieli.

„Spuneți cât mai creștem această reducere de 10%. 11%? 12%? 15%?”, propune el, sugerând că doar printr-un efort bugetar mai consistent pot fi susținute și pachetele sociale.

Constantin Toma l-a criticat pe fostul premier Marcel Ciolacu pentru atacurile la adresa actualului șef al Guvernului. „Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea”, spune primarul, făcând referire la nivelul deficitului bugetar înregistrat anterior.

Edilul a atras atenția că disputele publice din interiorul PSD amplifică instabilitatea politică, într-un moment în care România are nevoie de coerență și predictibilitate. „Pericolul cel mai mare pentru această țară în acest moment este instabilitatea politică”, avertizează el.

În opinia sa, electoratul sancționează lipsa de claritate și conflictele interne. „PSD prin această atitudine, pierde în continuare mulți aderenți, care probabil se duc la AUR”, afirmă Toma, subliniind că alegătorii observă inconsecvențele și reacționează în consecință.