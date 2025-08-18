Politica Primarul Bacăului, Lucian Viziteu, despre refuzul PSD: „Așteptăm decizia guvernului după negocierile din coaliție”







Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău, a declarat luni că nu este la curent cu un eventual refuz al PSD de a ceda funcțiile de prefect și subprefect către USR.

Lucian Viziteu a precizat că așteaptă hotărârea de guvern care urmează să fie emisă ca urmare a negocierilor din coaliție. „Nu am auzit de acest refuz, aşteptăm hotărârea de guvern ca urmare a negocierii din coaliţie, pentru numirea prefectilor”, a afirmat primarul.

El a subliniat că există o înțelegere clară în coaliție, încheiată cu aproximativ două săptămâni în urmă, iar acum rămâne să fie pusă în aplicare prin decizia guvernamentală. „Urmează să vedem hotărârea de guvern”, a completat Viziteu.

Referindu-se la declarația vicepremierului Sorin Grindeanu, care afirmase recent că USR nu a intrat la guvernare pentru a obține funcții, ci pentru a contribui la rezolvarea problemelor țării, Lucian Viziteu a confirmat această poziție.

„Nu am intrat pentru funcţii, ci să reparăm situaţia şi să asigurăm dezvoltarea în continuare”, a spus primarul Bacăului. Acesta a transmis încredere în seriozitatea tuturor partenerilor de coaliție, exprimându-și speranța că toți își vor respecta angajamentele asumate în cadrul negocierilor. Astfel, Viziteu reafirmă că interesul principal este dezvoltarea țării și stabilitatea guvernării.

Lucian Viziteu a mai punctat faptul că asigurarea unei majorități parlamentare solide este esențială pentru buna funcționare a guvernului și pentru implementarea măsurilor care să conducă la progresul României.

„Important este să asigurăm majoritatea parlamentară pentru ca România să meargă în continuare şi să dezvolte”, a subliniat primarul Bacăului. În acest context, negocierile și înțelegerile politice trebuie respectate pentru a garanta stabilitatea executivului și continuarea proiectelor prioritare pentru dezvoltarea țării.