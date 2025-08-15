Justitie USR, dat în judecată pentru neplata unei facturi la energie







Uniunea Salvați România (USR) a ajuns în mijlocul unui proces surprinzător. Compania E.ON Energie România SA a dat în judecată formațiunea politică pentru neplata unei facturi de energie în valoare de doar 223 de euro (1.131,22 lei).

Procesul este pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 și se desfășoară în faza de fond, fără ca prima înfățișare să fi avut loc până acum. Obiectul dosarului este o „cerere de valoare redusă”, o procedură rapidă folosită de firme pentru a-și recupera datorii mici. Totuși, în acest caz, implicarea unui partid parlamentar aflat la guvernare adaugă o notă neașteptată situației.

Conform surselor, factura neachitată aparține unui sediu al USR din București. Deși suma este redusă – mai mică decât o masă de protocol a partidului E.ON este hotărâtă să recupereze fiecare leu.

„Factura a fost emisă pentru o adresă la care funcționează unul dintre sediile USR din Capitală,” spun sursele. Pe site-ul companiei, termenul obișnuit pentru plata facturilor este de 30 de zile calendaristice de la emitere. După această perioadă, dacă plata nu este făcută, E.ON trimite un preaviz cu suma datorată, urmat de încă 15 zile pentru stingerea datoriei. Dacă nici în acest interval datoria nu este achitată, furnizarea energiei poate fi întreruptă.

Potrivit regulamentului de plată a facturilor emis de E.ON, „începând cu data emiterii acestui preaviz, există încă 15 zile calendaristice în care se poate efectua plata.

Dacă nici după preaviz nu se acoperă datoria, adică în cele 15 zile, locul de consum care înregistrează restanțe, va fi deconectat din furnizare.”

Prin urmare, USR riscă să rămână fără curent electric dacă nu-și achită această datorie de puțin peste 1.100 de lei. Chiar dacă suma este nesemnificativă pentru un partid parlamentar, cazul stârnește interes prin natura sa inedită și prin faptul că are loc într-un context politic sensibil, scrie stiripesurse.