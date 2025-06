Social Primar acuzat că a ucis un copil, înapoi la cârma satului. Tragedia care a divizat comunitatea. Video







Republica Moldova. Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldureşti din raionul Nisporeni, învinuit că a lovit mortal un copil de 14 ani, este din nou primarul localităţii. Chiochină l-a învins pe contracandidatul său Sergiu Bulicanu cu 13 voturi din totalul celor 1217 sufragii.

Alegerile locale noi la Boldurești au fost organizate din cauză că Nicanor Ciochină,, care s-a aflt mai multe luni în arest preventiv după decesul minorului Mihăiţă Beşliu, s-a aflat în imposibilitatea de a-și exercita funcția de primar în perioada 31 mai 2024 – 14 februarie 2025. Perioadă în care s-a aflat în arest preventiv.

Legea stabilește că, în cazul imposibilității de exercitare a funcției pentru mai mult de cinci luni consecutive, inclusiv din motive de sănătate, mandatul alesului local încetează înainte de termen.

Ciochnă s-a prezentat la locul de muncă a doua zi după ce a scăpat de arest. Însă Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a retras mandatul.

Fostul poliţist a contestat în instanţă decizia CEC, dar cererea i-a fost respinsă. Ajutat de un grup de consilieri locali, Ciochină a revenit la conducerea administraţiei locale ca primar interimar. Decizia consilierilor din Boldureşti a fost anulată de Judecătoria Ungheni.

Dosarul penal pe numele lui Ciochină este pe rol în Judecătoria Chişinău. El riscă până la 7 ani de închisoare. Săptămâna trecută, Ciochină a scăpat de brăţara de monitorizare.

Cum a decurs alegerea noului vechi primar de Boldureşti

Cel de al doilea tur de scruin s-a desfăşurat într-o atmosferă mai tensionată ca primul tur. De această dată au fost mai mulţi observatori, poliţişti şi jurnalişti. După ce s-a vehiculat că ar fi fst mai multe încălcări. Cum ar fi transportul organizat de un candidat la secţiile de votare şi coruperea alegătorilor.

În special au fost urmărite maşinile celor din echipa lui Nicanor Ciochină. O atenţie aparte s-a acordat şi magazinului din clădirea Primăriei Boldureşti, care aparţine lui Dumitru Cirici, naşul de cununie al lui Ciochină.

Pe parcurs s-a observat că o parte din alegători, după ce îşi exercitau dreptul la vot, treceau prin magazinul lui Ciorici. Iar mulţi dintre ei ieşeau fără cumpărături.

Fiul lui Dumitru Ciorici, Relu, care în primul tur era suspectat de coruperea alegătorilor, a fost făcut de această dată observator din partea candidatului Ciochină. Acesta a fost văzut discutând cu mai mulţi alegători. Lucru interzis pentru un observator.

„Oamenii lor, după ce votează, se uită la Relu şi clipesc afirmativ înainte să părăsească secţia de votare”, a comunicat pentr EvZ un alegător.

Mai mulţi locuitori din Boldureşti au declarat pentru EvZ că susţinătorii lui Ciochină ar fi împărţit pachete cu produse alimentare familiilor nevoiaşe.

Observatorul lui Ciochină, indignat de prezenţa jurnaliştilor

Relu Ciorici s-a arătat indignat de prezenţa jurnaliştilor. „Ce aşi venit iar ca să ne faceţi satul de râs?”, a atacat verbal observatorul lui Ciochină echipa de la Jurnal TV.

Am încercat să obţinem de Relu Ciorici explicaţii de ce crede că jurnaliştii au făcut satul de râs. Dar nu a putut oferi un răspuns concludent.

Întrebat cum a reuşit să obţină acreditarea, fiind anterior suspectat de coruperea alegătorilor, Relu Ciorici a arătat către Tudor Leucă, observator din partea celuilalt candidat la funcţia de primar. Cei doi au ajuns să se certe chiar în faţa secţiei de votare.

Nu prea încântată de prezenţa jurnaliştilor pare să fi fost şi preşedinta consiliului electoral local. Despre care e vehiculează că ar face pate din anturajul lui Ciochină. Aceasta a cerut echipei de la EvZ să nu se apropie la o distanţă mai mică de 100 de metri de secţia de votare.

Mama lui Mihăiţă Beşliu: „Mă simt străină în satul meu”

Raisa Ciurel, mama adolescentului ucis în accident, a venit să voteze în prima jumătate a zilei. Având cu ea şi fotografia lui Mihăiţa. După ce a votat, femeia a protestat în tăcere, plângând, în apropierea secţiei de votare. Pe lângă ea au trecut zeci de consăteni, majoritatea prefăcându-se că nu o observă.

„Am stat până seara. Dacă s-au apropiat vre-o zece ca să-m exprime condoleanţe sau sămi ureze putere. Mă simt străină în satul meu”, a declarat pentru EvZ femeia care mai poartă doliu la aproape un şi jumătate de la moartea fiului.

„Numai cine are inimă şi sânge de mamă poate să o înţeleagă. Ea a crescut foarte greu acest copil. Uitaţi-vă laacea mămică cum îşi ţine pruncul în braţe. Ea tot aşa l-a ţinut. Acum nu-l mai poate cuprinde”, a declarat o alegătoare pentru EvZ.

Tragedia care a divizat comunitatea

Dacă la alegerile din toamna anului 2023 Nicanor Ciochină a câştigat Primăria Boldureşti cu peste 70 la sută din sufragii, de această dată el a câştigat la limită în al doilea tur. După decesul lui Mihăiţă Beşliu în urma tragicului accident din februarie 2024 popularitatea lui Ciochină a scăzut.

Mai mulţi alegătroi au declarat pentru EvZ că nu doresc nici în ruptul capului ca la cârma satului să se afle un om certat cu legea. Şi mai ales care tratează cu atâta indiferenţă familia victimei. Mai mult, să spună că nu a fost el la volanul maşinii Primăriei în seara accidentului.

„Am votat pentru linişte în sat. După cele întâmplate, nu mai avem linişte”, ne-a declarat o votantă.

Totuşi, sunt din cei care cred ferm în nevinovăţia fostului/actualului primar. „Cei care umblă cu fotografii sunt proşti. Să le spui de la mine. Nimeni nu a fost acolo. Acolo nu a fost Ciochină. Şi nici maşina Primăriei nu a fost. Ea (mama lui Mihăiţă) es proastă. Ce face panica aceasta? Să se ducă la mănăstire şi să aprindă lumânări”, a declarat un alegător pentru EvZ.

Acesta a mai spus că dosarul lui Ciochină este fabricat la comandă politică. Iar vinovată s-ar face preşedinta Maia Sandu.

Pe lângă Relu Ciorici mai mulţi susţinători ai lui Ciochină s-au arătat revoltaţi de prezenţa jurnaliştilor în sat. „Cu ce drept filmaţi amenii din sat ca să vă spună că le este frică? De cine le este frică?”, a încercat să ne pună la respect o tânără. Ulterior, am aflat că aceasta este în relaţie de rudenie cu Ciochină. Şi că ma studiază la faculltatea de jurnalism.

„Toţi votează pentru Ciochină. Spune lumea că el a ucis copilul. Dar nimeni nu a fost acolo ca să vadă”, ne-a declarat un locuitor din Boldureşti.

Întrebat dacă nu îl deranjează faptul că peste câteva luni va trebui să vină din nou la urne în cazul dacă Ciochină va fi găsit vinovat şi condamnat la închisoare. „Iată, la aceasta nu m-am gândit”, a fost sincer alegătorul.

Nemulţumiţi de trai, îl vor din nou pe fostul primar

Mai mulţi alegători au spus că şi-au dat votul pentru Ciochină pentru că „a făcut mult pentru sat”. Întrebat ce anume a făcut, aceştia au arătat la parcul de peste drum de Primărie.

„Am votat pentru prosperitatea satului. Că în anul trecut foarte mult s-a pierdut. A pierdut ajutoare, proiecte. De vină este justiţia. Fostul primar e pregătit ca atare. Dar are după el chestii serioase. Celălalt candidat este tânăr. Nu are experienţă.

În acelaşi timp, cei care au recunoscut că şi-au dat votul pentru Ciochină se arată nemulţumiţi de prestaţia administraţiei locale. Satul nu are apeduct, nu există transport public până în centrul raional, majoritatea drumurilor sunt proaste, nu au farmacie, iar cel mai bun magazin este cel al lui Dumitru Ciorici.

„Femeie, ei amăgesc lumea. Au spus că ne trag apă. Am dat 15.000 de lei, a trecut mai bine de un an, dar nu am apă. Nu este nici farmacie de unde să cumperi un medicament pentru o durere. Trebuie să mergi la Nisporeni. Dar cu ce să te duci, dacă nu este transport?”, a declarat o locuitoare din Boldureşti.

Comuna are o populație de peste 3 100 de locuitori.