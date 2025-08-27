Prima echipă de inspectori AIEA se întoarce în Iran după criza nucleară
- Andreea Răzmeriță
- 27 august 2025, 18:37
Prima echipă de inspectori ai Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a revenit în Iran, după suspendarea cooperării de către Teheran la începutul lunii iulie, ca urmare a atacurilor israeliene asupra unor instalaţii nucleare. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că revenirea experţilor pe teren reprezintă o condiţie de bază pentru reluarea negocierilor internaţionale, potrivit AFP.
Reluarea inspecţiilor AIEA în Iran
La începutul lunii iulie, Parlamentul de la Teheran a decis suspendarea cooperării cu agenţia ONU, acuzând-o de o presupusă responsabilitate indirectă în atacurile israeliene şi americane asupra unor obiective nucleare. În urma acestei hotărâri, echipa de experţi a fost retrasă şi s-a întors la sediul central al agenţiei, la Viena.
Într-un interviu acordat postului american Fox News, Rafael Grossi a confirmat că o primă echipă de inspectori se află deja în Iran, pregătită să îşi reia atribuţiile. „Iranul este membru al tratatului de neproliferare nucleară, deci trebuie să aibă inspecţii”, a explicat şeful AIEA.
Iran negociază cu europenii pentru a proteja programul nuclear iranian de sancţiuni
Revenirea inspectorilor AIEA este strâns legată de reluarea negocierilor diplomatice de la Geneva între Teheran şi oficialii europeni. Iranul încearcă să prevină, în această toamnă, declanşarea mecanismului de restabilire a sancţiunilor prevăzut în acordul nuclear din 2015. Autorităţile de la Teheran au declarat că „negociază cu toate forţele” pentru a împiedica activarea acestui proces.
Tensiunile au escaladat în iunie, când Israelul a lansat un atac masiv asupra Iranului, vizând sute de situri nucleare şi militare, pe fondul suspiciunii că Teheranul se apropia de capacitatea de a produce arme nucleare. Iranul a ripostat rapid, lansând atacuri cu rachete şi drone asupra teritoriului israelian. Confruntarea, care a durat 12 zile, a amplificat riscurile unei escaladări regionale.
Explicațiile directorului general AIEA, Rafael Grossi
Rafael Grossi a insistat că fără prezenţa experţilor pe teren nu se pot iniţia negocieri credibile. „Fără prezenţa noastră la faţa locului pentru a verifica ce se întâmplă, nu este posibil să se intre în negocieri serioase”, a afirmat directorul agenţiei.
Rafael Grossi a subliniat că Iranul, fiind un membru al Tratatului de Neproliferare Nucleară, are obligaţia de a permite inspecţii, amintind că în ţară există numeroase instalaţii nucleare.
Grossi a explicat că unele dintre instalaţii au fost atacate, iar altele nu, adăugând că se discută despre tipul de modalităţi practice care pot fi aplicate pentru a facilita reluarea activităţii inspectorilor AIEA în Iran.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.