Prima echipă de inspectori AIEA se întoarce în Iran după criza nucleară







Prima echipă de inspectori ai Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a revenit în Iran, după suspendarea cooperării de către Teheran la începutul lunii iulie, ca urmare a atacurilor israeliene asupra unor instalaţii nucleare. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că revenirea experţilor pe teren reprezintă o condiţie de bază pentru reluarea negocierilor internaţionale, potrivit AFP.

La începutul lunii iulie, Parlamentul de la Teheran a decis suspendarea cooperării cu agenţia ONU, acuzând-o de o presupusă responsabilitate indirectă în atacurile israeliene şi americane asupra unor obiective nucleare. În urma acestei hotărâri, echipa de experţi a fost retrasă şi s-a întors la sediul central al agenţiei, la Viena.

Într-un interviu acordat postului american Fox News, Rafael Grossi a confirmat că o primă echipă de inspectori se află deja în Iran, pregătită să îşi reia atribuţiile. „Iranul este membru al tratatului de neproliferare nucleară, deci trebuie să aibă inspecţii”, a explicat şeful AIEA.