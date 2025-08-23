International Autorul scurgerii de informații despre atacul din Iran, demis







Secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a demis pe șeful Agenției de Informații a Apărării din SUA (DIA), care a realizat așa-zisa evaluare timpurie a atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare din Iran, precum și alți cîțiva înalți oficiali militari implicați în scurgerea de informații. Este vorba despre locotenentul general Jeffrey Kruse, care nu va mai ocupa funcția de șef al DIA, a declarat vineri un oficial superior din domeniul apărării pentru Fox News.

Demiterea are loc la câteva săptămâni după ce detaliile DIA despre evaluarea preliminară a Operațiunii Midnight Hammer au fost scurse către presă. Evaluarea timpurie a pus sub semnul întrebării eficacitatea atacurilor asupra instalațiilor nucleare iraniene.

După atacurile din iunie, președintele Donald Trump a declarat că programul nuclear al Iranului a fost „complet și complet distrus”. Cu toate acestea, DIA a anunțat că atacurile au dat Teheranul înapoi doar cu câteva luni. Într-o conferință de presă de după atacuri, Hegseth a intervenit în mass-media și a acuzat presa că denaturează faptele.

„Dumneavoastră, presa, în special dumneavoastră, corpul de presă, pentru că îl atacați atât de mult pe Trump”, a spus el. „Este ca în ADN-ul și în sângele vostru să îl atacați pe Trump pentru că vreți ca el să nu aibă atât de mult succes. Trebuie să bagatelizați eficacitatea acestor atacuri. Trebuie să sperați că poate nu au fost eficiente”, a adăugat Hegseth.

„Dacă vreți puteți să spuneți că a fost distrus [programul nuclear iranian], puteți spune că a fost învins sau că a fost șters de pe fața Pământului - puteți alege orice exprimare. Acesta a fost un atac de succes din punct de vedere istoric”, a adăugat secretarul Apărării.

Directorul adjunct al DIA, Christine Bordine, va fi acum director interimar al agenției.

Alături de Kruse, Hegseth i-a demis pe viceamiralul Nancy Lacore, șeful Rezervei Marinei, și pe contraamiralul Milton Sands, ofițer SEAL al Marinei care supraveghează Comandamentul de Război Special Naval.

„Începând imediat, contraamiralul Milton «Jamie» Sands III nu va mai ocupa funcția de comandant al Comandamentului de Război Special Naval”, a declarat un oficial al Marinei.

„Începând imediat, viceamiralul Nancy Lacore nu va mai ocupa funcția de șef al Rezervei Marinei.”

Lacore a condus aproximativ 59.000 de membri ai rezervei în cadrul Marinei și al Corpului Pușcașilor Marini. Ca aviator naval, are 1.300 de ore de zbor pe aeronave militare și a fost comandant al bazei americane din Djibouti înainte de a deveni șeful Rezervei Marinei. Motivul pentru care a fost concediată este necunoscut.

Sands, la rândul său, a fost membru al SEAL care a servit atât în ​​Irak, cât și în Afganistan. A fost șeful Statului Major al Comandamentului Operațiunilor Speciale ale SUA, comandantul Comandamentului Operațiunilor Speciale ale SUA pentru Africa și comandantul Comandamentului de Instruire a Serviciilor Navale. Motivul pentru care a fost concediat este necunoscut.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns la scurgerea de informații către CNN - o televiziune de stânga radicală, cu poziții învederate anti-Trump, anti-Israel și în favoarea teroriștilor palestinieni susținuți de Iran - produsă de generalul demis, spunând că este doar o încercare de a discredita armata americană și pe președintele Trump.

„Această presupusă evaluare este complet greșită și a fost clasificată drept «strict secret», dar a fost totuși divulgată către CNN de către un ratat anonim, de nivel inferior, din comunitatea de informații.

Scurgerea acestei presupuse evaluări este o încercare clară de a-l denigra pe președintele Trump și de a-i discredita pe curajoșii piloți de vânătoare care au efectuat o misiune perfect executată pentru a distruge programul nuclear al Iranului. Toată lumea știe ce se întâmplă când arunci paisprezece bombe de 13.000 de kilograme perfect asupra țintelor lor: distrugere totală”, a declarat Karoline Leavitt.