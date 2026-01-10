„Prima Doamnă Roșie”. Povestea femeii care „ a spart” blocada ideologică sovietică

Raisa Maximovna Titarenko a avut un destin deosebit. Originea familiei sale, din perspectivă ideologică sovietică nu i-ar fi dat șansa să ajungă vreodată ca simbol al URSS. Numai că, la un moment dat, soarta a decis altceva. La finalul anilor 80 ai secolului XX era „Prima Doamnă Roșie”, soția liderului sovietic Mihail Sergheevici Gorbaciov.

Raisa Maximovna Titarenko s-a născut la 5 ianuarie 1932, în Siberia, la Rubtsovsk . Familia sa făcea parte din rușii albi, menșevici, evident, inamicii de moarte ai lui Stalin. O parte din membrii familiei au ajuns în Occident, în emigrația albă. Era ucraineană după tată, inginer feroviar ajuns în Siberia fiindcă era critic cu colectivizarea. Unul din bunicii Raisei a fost executat ca troțkist.

Raisa a studiat Filosofia la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova. Îl va cunoaște pe Mihail Sergheevici Gorbaciov (născut în Rusia, la Stavropol, pe 2 martie 1931). El studia Dreptul, la Moscova, începând din 1950. Cei doi s-au căsătorit la 25 septembrie 1953, la șase luni de la moartea lui Stalin. Succesorul lui Stalin, Hrusciov va începe „destalinizarea”, culminând cu raportul secret citit în marja Congresului XX al PCUS, din februarie 1956.

Familia Gorbaciov s-a stabilit cu la Stavropol (din 1964, orașul s-a numit Toliatti, nume derivat din numele comunistului italian Palmiro Togrliatti). Mihail Gorbaciov, tânăr procuror s-a înscris în Comsomol, având funcții politice. Raisa a fost profesoară de filosofie politcă toată viața (marxism-leninism evident). În anul 1958, a născut-o pe Irina Mihailovna, singurul copil al celor doi soți. Treptat, Mihail Gorbaciov a condus departamentul agricol provincial din Stavropol în 1963. A fost admis în PCUS și a început ascensiunea politică.

Raisa avea rude în Occident, refugiate din vremea persecuțiilor bolșevice. În 1972, călătorind alături de soțul ei în Apus, Raisa își revedea rudele occidentale. Soțul ei a înțeles decalajele față de Apus. Totuși, familia era cumva temătoare să se afirme prea tare în reformism, deoarce neo-stalinistul Leonid Ilici Brejnev nu l-ar mai fi tolerat pe „Mișa” în funcții politice. Cum Brejnev însuși, deși își atribuia origine rusă era născut la Kameanske, în Ucraina sovietică, originea Raisei nu a fost o problemă pentru avansul politic al soțului ei. „Steaua” Raisei începe să urce, o dată cu Iuri Andropov, șeful KGB, originar din Stavropol, care în 1979, îl introduce pe „Mișa” în Politburo (echivalentul CPex al PCR). În 1983, Andropov devine lider al URSS, iar Mihail Gorbaciov, soțul Raisei devine șef al cadrelor din PCUS. Sub Konstantin Cernenko, succesorul lui Andropov la conducerea URSS, Mihail Gorbaciov ajunge adjunct al Secretarului General al PCUS.

Imaginea celor doi soți, Mihail Gorbaciov și Raisa Gorbaciova va deveni imaginea tipică, oficială, publică a familiei sovietice tradiționale, după ce Mihail Gorbaciov a ajuns la 11 martie 1985, în fruntea PCUS și a URSS. Raisei Gorbaciova i s-a spus „First Red Lady” - „Prima Doamnă Roșie”. Raisa fost prima soție de lider sovietic care și-a însoțit soțul oficial peste tot, în ultimii 6 ani ai URSS, până în august 1991. Raisa în vizite externe va face mereu o impresie deosebită. „Mișa” era aplaudat mai mult datorită ei, fiindcă totuși, în Occident, comunismul era detestat. Raisa avea un stil aparte de a fi.

Raisa, în România, a reușit în 1987, s-o enerveze pe Elena Ceaușescu, pentru că româncele au aplaudat-o mai mult pe soția liderului sovietic decât pe ea, soția liderului român! Raisa Gorbaciova și Mihail Gorbaciov erau în Crimeea când s-a produs puciul din august 1991 care a dus la căderea URSS în decembrie 1991.

Rais Gorbaciova a murit la 21 septembrie 1999, într-o clinică din Munster în Germania, cu patru zile înainte ca ei să aniverseze 46 ani de căsnicie. Mișa i-a supraviețuit aproape 23 de ani, până la 30 august 2022, decedând la Moscova.