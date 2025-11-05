Politica

Prima deplasare a premierului Munteanu. România și Bruxelles pe agenda oficială

Prima deplasare a premierului Munteanu. România și Bruxelles pe agenda oficială
Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a confirmat că premierul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită oficială peste hotare în România, urmată de o călătorie la Bruxelles. Informația a fost făcută publică de șeful Executivului înaintea primei ședințe a Guvernului, desfășurată pe 5 noiembrie. Premierul nu a oferit încă detalii despre programul exact, precizând că vizitele sunt în curs de organizare.

Alexandru Munteanu a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi inițiate deplasări în teritoriu, reconfirmând angajamentul Guvernului pentru comunicarea directă cu cetățenii Republicii Moldova. Premierul a subliniat că „euforia veștilor bune de la Bruxelles”, unde țara a fost apreciată pentru progresul în domeniul european, nu trebuie să încetinească reformele, adăugând că „avem foarte multe lucruri de făcut”.

Mesaj de recunoștință pentru echipa precedentă

Șeful Executivului și-a exprimat aprecierea pentru activitatea echipei guvernamentale conduse anterior de Dorin Recean, menționând că munca începută va fi continuată: „Predecesorul meu a făcut un lucru foarte bun și azi o să continuăm să lucrăm”, a declarat Munteanu.

Guvernul Alexandru Munteanu a fost învestit pe 31 octombrie cu votul a 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, majoritari în Parlamentul ales pe 28 septembrie. Jurământul a fost depus pe 1 noiembrie, în fața președintei Maia Sandu și a spicherului Igor Grosu. În cadrul primei ședințe, desfășurată pe 5 noiembrie, Executivul a aprobat denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, în contextul închiderii Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, considerat „un instrument de influență hibridă al Kremlinului”.

Ajustări legislative pentru compensațiile la energie

Totodată, Guvernul a semnat acordul cu România privind instituirea controlului coordonat în punctul de trecere Cantemir–Fălciu, al treilea punct unde se aplică acest mecanism și primul de acest fel pe calea ferată. De asemenea, a fost modificat Regulamentul privind compensațiile la energie, astfel încât veniturile familiilor care solicită compensații să fie analizate pentru perioada aprilie – septembrie 2025, nu mai pentru intervalul mai – octombrie, pentru ca datele fiscale să fie disponibile integral la evaluare și procesul de stabilire a compensațiilor să nu fie întârziat.

