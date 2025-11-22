Prețurile telefoanelor vor crește în 2026. Scumpirea, provocată de AI

Un val de scumpiri este așteptat pe piața telefoanelor mobile, iar primele majorări ar urma să apară din 2026. În acest context, Lu Weibing, președintele Xiaomi, a transmis un avertisment ferm: atât modelele din zona medie, cât și cele premium vor avea prețuri semnificativ mai mari.

Schimbarea este determinată de două tendințe care acționează simultan: creșterea accentuată a costurilor pentru componentele fizice și presiunea tot mai vizibilă generată de avansul rapid al inteligenței artificiale.

Impactul este resimțit rapid de producători, care se confruntă cu cheltuieli operaționale mai mari. Unii încearcă să reducă presiunea acestor costuri și au început să reducă inovațiile și îmbunătățirile aduse noilor generații de dispozitive.

Procesoarele de ultimă generație, la fel ca memoriile RAM mai rapide și spațiile de stocare mai mari, cer tehnologii de fabricație tot mai avansate și, implicit, tot mai scumpe. Fabricile trebuie să direcționeze sume mari către linii de producție moderne și tehnologii de miniaturizare, iar aceste investiții mari ajung inevitabil în prețul final al fiecărui telefon. În același timp, cererea globală pentru hardware performant depășește zona telefoanelor mobile.

Sectorul auto, serverele de date, computerele personale și numeroase alte dispozitive inteligente alimentează o nevoie în continuă creștere de componente avansate.

Această cerere ridicată pune presiune pe lanțurile de aprovizionare, unde disponibilitatea componentelor variază frecvent. Iar într-o economie de piață, regula este clară: când oferta rămâne limitată și cererea depășește capacitatea de producție, prețurile cresc inevitabil.

Pe lângă aceste costuri majore, un alt factor cu impact similar devine tot mai vizibil: dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. În ultimul an, interesul și investițiile în hardware dedicat tehnologiilor AI au crescut constant, ceea ce a dus la o competiție mai intensă pentru resursele de producție.

Fabricile, aflate în fața unei cereri mari pentru plăci grafice specializate, procesoare optimizate pentru AI și memorii adaptate acestor procese, au redirecționat o parte importantă din capacitatea de producție către acest segment aflat în plină dezvoltare.

Acest dezechilibru generează un lanț de consecințe: rămâne mai puțină capacitate pentru producția componentelor tradiționale folosite în industria smartphone-urilor. O ofertă mai redusă duce, inevitabil, la prețuri mai mari și la o disponibilitate mai mică pentru telefoanele obișnuite.

Experții susțin că această tendință nu se va limita la telefoanele mobile. Orice dispozitiv care folosește un procesor, memorie RAM sau soluții de stocare - de la laptopuri până la diverse gadgeturi inteligente din locuințe - ar putea avea prețuri mai mari din 2026.