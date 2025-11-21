Prețul ouălor explodează în Republica Moldova. Cresc cu până la 40% într-o lună

Republica Moldova. După majorările recente ale prețului la macrou, acum și ouăle devin tot mai greu de accesat pentru consumatori. Zece ouă pot ajunge să coste și 50 de lei, iar clienții se plâng de creșterile bruște, care au avut loc practic peste noapte. Comercianții susțin că nu cunosc motivele exacte, dar recunosc că prețurile au fost ajustate de toate fabricile avicole aproape simultan, ridicând suspiciuni de coordonare între producători.

Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că ouăle s-au scumpit cu 8% în primele zece luni ale anului, însă cele mai puternice creșteri au fost înregistrate în ultimele săptămâni. Dacă în octombrie o cutie costa între 32 și 40 de lei, acum prețul depășește frecvent 45 de lei, iar în piețele din Chișinău un singur ou ajunge la 5 lei. Cumpărătorii afirmă că scumpirile devin tot mai greu de suportat, dar recunosc că produsul rămâne indispensabil.

Vânzătorii din piețe confirmă majorările repetate din ultima perioadă, însă spun că nu au primit clarificări privind motivele reale.

„Prețul a crescut cu 5-6 lei pe cutie. Erau 32–35, acum sunt 40–42, iar cele mici – 37. Nici noi nu înțelegem motivul. Lumea se miră, e scump pentru Moldova. Nici pentru noi nu e convenabil”, afirmă o comerciantă din Piața Centrală.

Consumatorii se arată revoltați și spun că, în pragul sărbătorilor, orice scumpire lovește direct în bugetele familiilor.

Fermierii și fabricile avicole resping acuzațiile de înțelegeri privind prețurile. Ei susțin că majorările sunt determinate de scumpirea cerealelor, a puilor de rasă, dar și de necesitatea indexării salariilor angajaților.

„S-a scumpit absolut tot. Au fost perioade când lucram sub costul real. Acum doar am revenit la prețuri care ne permit să funcționăm, nu avem adaosuri exagerate”, afirmă directorul unei avicole, Alexei Reșetnicov.

Deși anul trecut s-au produs în Republica Moldova aproape 630 de milioane de ouă, peste jumătate provenind din gospodăriile populației, specialiștii susțin că în prezent piața internă este bine aprovizionată. Mai mult, țara exportă ouă în Uniunea Europeană din 2023.

„Numărul de păsări și volumul de producție sunt stabile. Nu există schimbări care să justifice scumpiri bruște. E mai degrabă un efect de sezon, crește cererea și scade oferta”, explică Eugen Voinițchi, președintele Asociației Patronale a Avicultorilor.

Totuși, experții avertizează că presiunea vine și din afară. Pe piețele europene, ouăle s-au scumpit masiv în ultimele luni: +30% în Spania, +20% în Ungaria, iar în Polonia chiar cu 50–60% la tranzacțiile între fermieri și procesatori. În aceste condiții, exporturile mai profitabile ar putea influența indirect și prețurile interne.