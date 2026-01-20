Prețurile ridicate blochează piața imobiliară din Chișinău. Tranzacțiile s-au prăbușit cu aproape 80%

Republica Moldova. Tot mai puțini locuitori ai Chișinăului își permit să cumpere un apartament. În timp ce prețurile continuă să crească, tot mai mulți potențiali cumpărători renunță sau amână decizia, iar acest lucru se reflectă direct în cifrele oficiale. Astfel, umărul tranzacțiilor imobiliare din capitală s-a prăbușit în 2025, semnalând un blocaj tot mai evident pe piață.

Potrivit datelor furnizate de Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când au fost înregistrate 4.647 de tranzacții, piața a înregistrat o scădere de 78,5% a numărului de vânzări.

Această diminuare semnificativă indică faptul că aproape patru din cinci potențiali cumpărători au dispărut de pe piață într-un interval relativ scurt de timp.

Expertul economic Marin Gospodarenco explică această evoluție printr-un cumul de factori economici și psihologici.

„Cu alte cuvinte, aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață. De ce se întâmplă asta? Pentru că oamenii sunt mai prudenți, creditele sunt încă scumpe, iar prețurile rămân ridicate. Mulți dintre noi preferă să aștepte, în loc să se îndatoreze pe termen lung într-o perioadă economică incertă”, a declarat acesta.

Potrivit expertului, situația actuală nu poate fi considerată doar o pauză temporară. „Această tendință nu este doar o «pauză» de piață, ci un semnal clar că modelul actual al pieței imobiliare nu mai corespunde puterii reale de cumpărare”, a punctat Marin Gospodarenco.

Expertul mai susține că ajustarea pieței este inevitabilă.

„Întrebarea nu mai este dacă piața se va ajusta, ci cum și cât de rapid”, a subliniat acesta.

Și autoritățile recunosc că piața imobiliară din Chișinău traversează o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele negative din cele două trimestre anterioare.

Vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat, afirmă că piața imobiliară din Republica Moldova a fost influențată și de faptul că mulți ucraineni, fugiți de război, au investit în procurarea locuințelor din Chișinău.

Totodată, aceasta indică și alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor. Declinul construcțiilor, majorarea prețurilor terenurilor și materialelor de construcții, dar și creșterea gradului de conformare fiscală a agenților economici.

„Terenurile în Chișinău, eu cred că de cinci-șase ori au crescut în preț. Pe lângă faptul că s-a redus oferta pentru aceste terenuri, deoarece majoritatea au fost vândute, trebuie să realizăm că sectorul construcțiilor începe să se conformeze și să achite impozite și taxe. Dacă acum câțiva ani vorbeam de salarii medii de 7.000–9.000 de lei, astăzi vorbim de salarii oficiale de peste 15.000 de lei. Toate aceste costuri se reflectă în prețul final”, a declarat Victoria Belous, la NEXT TV.

În paralel cu reducerea cererii, prețurile apartamentelor au continuat să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat, potrivit datelor disponibile. Această evoluție accentuează dezechilibrul dintre cerere și ofertă și face achiziția unei locuințe tot mai dificilă pentru majoritatea familiilor.