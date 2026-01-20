Economie

Prețurile ridicate blochează piața imobiliară din Chișinău. Tranzacțiile s-au prăbușit cu aproape 80%

Comentează știrea
Prețurile ridicate blochează piața imobiliară din Chișinău. Tranzacțiile s-au prăbușit cu aproape 80%Porțile Orașului. Sursa foto: arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Tot mai puțini locuitori ai Chișinăului își permit să cumpere un apartament. În timp ce prețurile continuă să crească, tot mai mulți potențiali cumpărători renunță sau amână decizia, iar acest lucru se reflectă direct în cifrele oficiale. Astfel, umărul tranzacțiilor imobiliare din capitală s-a prăbușit în 2025, semnalând un blocaj tot mai evident pe piață.

Potrivit datelor furnizate de Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când au fost înregistrate 4.647 de tranzacții, piața a înregistrat o scădere de 78,5% a numărului de vânzări.

Această diminuare semnificativă indică faptul că aproape patru din cinci potențiali cumpărători au dispărut de pe piață într-un interval relativ scurt de timp.

Sursa foto: Facebook/Marin Gospodarenco

Expert economic: „Oamenii preferă să aștepte”

Expertul economic Marin Gospodarenco explică această evoluție printr-un cumul de factori economici și psihologici.

De ce au crescut diferit impozitele locale. Calculele pe care nu le știu românii
De ce au crescut diferit impozitele locale. Calculele pe care nu le știu românii
Patru zodii, în centrul atenției pe 20 ianuarie. Astrologii vorbesc despre o zi-cheie
Patru zodii, în centrul atenției pe 20 ianuarie. Astrologii vorbesc despre o zi-cheie

„Cu alte cuvinte, aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață. De ce se întâmplă asta? Pentru că oamenii sunt mai prudenți, creditele sunt încă scumpe, iar prețurile rămân ridicate. Mulți dintre noi preferă să aștepte, în loc să se îndatoreze pe termen lung într-o perioadă economică incertă”, a declarat acesta.

Potrivit expertului, situația actuală nu poate fi considerată doar o pauză temporară. „Această tendință nu este doar o «pauză» de piață, ci un semnal clar că modelul actual al pieței imobiliare nu mai corespunde puterii reale de cumpărare”, a punctat Marin Gospodarenco.

Piața, în așteptarea unei ajustări

Expertul mai susține că ajustarea pieței este inevitabilă.

„Întrebarea nu mai este dacă piața se va ajusta, ci cum și cât de rapid”, a subliniat acesta.

Și autoritățile recunosc că piața imobiliară din Chișinău traversează o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele negative din cele două trimestre anterioare.

Sursa foto: Facebook/Marin Gospodorenco

Ucrainenii, costurile de construcție și conformarea fiscală

Vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat, afirmă că piața imobiliară din Republica Moldova a fost influențată și de faptul că mulți ucraineni, fugiți de război, au investit în procurarea locuințelor din Chișinău.

Totodată, aceasta indică și alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor. Declinul construcțiilor, majorarea prețurilor terenurilor și materialelor de construcții, dar și creșterea gradului de conformare fiscală a agenților economici.

„Terenurile în Chișinău, eu cred că de cinci-șase ori au crescut în preț. Pe lângă faptul că s-a redus oferta pentru aceste terenuri, deoarece majoritatea au fost vândute, trebuie să realizăm că sectorul construcțiilor începe să se conformeze și să achite impozite și taxe. Dacă acum câțiva ani vorbeam de salarii medii de 7.000–9.000 de lei, astăzi vorbim de salarii oficiale de peste 15.000 de lei. Toate aceste costuri se reflectă în prețul final”, a declarat Victoria Belous, la NEXT TV.

Prețurile continuă să urce, în pofida cererii scăzute

În paralel cu reducerea cererii, prețurile apartamentelor au continuat să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat, potrivit datelor disponibile. Această evoluție accentuează dezechilibrul dintre cerere și ofertă și face achiziția unei locuințe tot mai dificilă pentru majoritatea familiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:55 - De ce au crescut diferit impozitele locale. Calculele pe care nu le știu românii
07:49 - Atac rusesc cu drone în Kiev. Alimentarea cu energie electrică şi apă a fost întreruptă
07:43 - Kelemen Hunor: Până când PNL îl susține pe Bolojan, guvernul rezistă. Rotativa este o problemă
07:32 - Patru zodii, în centrul atenției pe 20 ianuarie. Astrologii vorbesc despre o zi-cheie
07:25 - Mărturia singurei angajate care a scăpat din infernul de la Crans-Montana. Teoria conspirației nu lipsește
07:19 - Republica Moldova a început procedurile de ieșire din CSI

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale