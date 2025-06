Social Prețurile reale ale unei vacanțe în Grecia pentru o familie cu un copil







O familie cu un copil care dorește să meargă în Grecia trebuie să aibă pregătite câteva sute de euro pentru cheltuială. Cel puțin asta susțin turiștii care au fost acolo.

Prețul de Grecia pentru vacanță

Deși sunt preferați de români, grecii nu sunt nici ei tocmai ieftini atunci când vine vorba despre o vacanță acolo. Cu toate acestea, cheltuiala ține foarte mult de capriciile pe care ți le faci într-o astfel de vacanță. Turiștii care au fost acolo, au oferit informații complete, mai exact și cu drumul și cu cazarea.

”Anul trecut, noi am fost în Grecia. Suntem un cuplu cu un copil de 4 ani. Am avut cazare la apartament frumos. Am stat zilnic pe plajă privată, nu ne-am abținut de la nimic, cafea, vinuri, tot tacămul. Toată vacanța ne-a dus undeva la 2800-2900 euro pe 8 nopti. Cu drum cu tot și cazare intermediara în Calafat și la dus și la întors.

Traseul a fost Bistrița- Calafat-Montana-Kulata, dar nu prea îl recomand. E mai scurt, dar destul de greoi drumul. Anul acesta voi merge pe Bechet, cu cazare intermediară la Botevgrad”, a explicat unul dintre turiști.

În Italia, o zi la plajă costă 150 de euro

Cu mai puțină dare de mână un alt turist a completat că e mai usor financiar dacă nu te întinzi prea mult. ”E aproape imposibil de dat un răspuns la întrebarea asta vis-a-vis de cât ar putea cheltui cineva pe zi. Poți cheltui de la 50-60 euro până la 150-200 euro/zi. Depinde de ce pretenții aveți”, a completat acesta.

Cert este că prețurile în Grecia au cam rămas la fel ca anul trecut, după cum reiese de la turiștii care au fost deja acolo. De altfel, acestea sunt comparabile cu cele din Italia. Un turist a precizat că pentru o astfel de vacanță în Italia, un turist va plăti cu aproximatie 150 de euro pe zi.