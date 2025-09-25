Președintele Senatului, despre Bolojan și reforma administrativă: Premierul nu poate fi păcălit

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că toți oamenii își doresc reforme, „dar să nu înceapă cu ei”, adăgând că prim-ministrul Ilie Bolojan nu poate fi păcălit în privința reformei administrației publice. „Nu poți să vii să-l păcălești cu reduceri de posturi care nu sunt ocupate”, a spus acesta, la RFI.

Președintele Senatului consideră că Ilie Bolojan este flexibil în relația cu partenerii coaliției.

„Cu siguranță, nu este o bucurie pentru nimeni din PNL să asistăm la ceea ce se întâmplă”, a mai spus acesta. referindu-se la PSD.

Abrudean a declarat că Bolojan are peste două decenii de experiență în administrație, „cu performanță dovedită”, iar propunerea sa privind reforma administrativă nu poate fi contestată.

„Nu poți să vii să-i spui premierului Ilie Bolojan, care are experiență în administrație de 20 și ceva de ani, cu performanță dovedită, că propunerea pe care a făcut-o privind reforma în administrație nu e bună. Nu poți să vii să-l păcălești cu reduceri de posturi care nu sunt ocupate sau care sunt prevăzute doar în cota maximă pe care o are o administrație la dispoziție, conform prevederilor legale”, a explicat acesta.

Președintele Senatului a subliniat că este greu de explicat cum două primării cu aceeași populație, aceeași suprafață și aceleași provocări pot funcționa diferit, una cu 50 de angajați și alta, aflată în condiții similare, cu o sută de angajați

„Ce este diferit acolo? De ce ăla se descurcă cu 50 și celălalt are nevoie de o sută? Aici este cheia, pe care premierul Bolojan încearcă să o explice, ca un om care vine din administrație și înțelege exact cum funcționează lucrurile și nu poate fi păcălit cu nici un fel de alte justificări (...). Ne dorim cu toții reformă, dar să nu înceapă cu noi, cam asta e povestea”, a mai declarat acesta.