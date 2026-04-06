Președintele României a fost invitat în Ucraina în luna mai. Nicușor Dan ar putea să nu meargă la Kiev

Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitat în Ucraina în luna mai, în contextul celebrării Zilei Victoriei Europei în fața Germaniei naziste.

Nicușor Dan, invitat în Ucraina

Șeful statului a fost invitat la Kiev în perioada 8-9 mai, în contextul celebrării Zilei Victoriei Europei în fața Germaniei naziste, potrivit unor surse prezidențiale citate de stiripesurse.ro.

Potrivit acelorași surse, Nicușor Dan nu va putea, cel mai probabil, să onoreze invitația Ucrainei. „Mai curând, nu poate să meargă”, a explicat sursa menționată anterior.

Președintele va avea o agendă foarte încărcată în perioada respectivă și își va pregăti întrevederea cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European.

De asemenea, se pregătește o vizită a lui Nicușor Dan în SUA, iar la București sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ucraina celebrează Ziua Victoriei Europei pe data de 8 mai

Din anul 2023, Ucraina nu mai celebrează Ziua Victoriei Europei pe data de 9 mai. În contextul invaziei ruse, autoritățile de la Kiev au decis să marcheze această zi pe 8 mai.

Măsura a fost luată pentru a delimita Ucraina de Rusia și de trecutul sovietic.

Zelenski, în România la începutul lunii martie

Reamintim că, la începutul lunii martie, președintele Ucrainei a vizitat România și a susținut, alături de Nicușor Dan, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, după semnarea unei declarații de parteneriat strategic între cele două țări.

Șeful statului i-a mulțumit liderului ucrainean pentru lupta dusă de Kiev împotriva agresiunii ruse, iar Zelenski a declarat, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, că în „regiunea noastră a Europei este nevoie de mai multă colaborare”.

„Întâlnirea noastră și discuțiile se referă la cum putem coopera mai mult. După izbucnirea unui război în Orientul Mijlociu, devine tot mai clar că securitatea este foarte importantă. Considerăm că, în regiunea noastră, în Europa, este nevoie de mai multă colaborare și de împărtășirea expertizei noastre, care poate fi utilă”, afirma liderul ucrainean, în conferința de presă.

