Președintele Columbiei, primit de Trump la Casa Albă

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, efectuează marți o vizită oficială la Washington, unde urmează să se întâlnească la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit BBC.

Întrevederea reprezintă prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri, după mai multe luni marcate de tensiuni diplomatice, declarații dure și divergențe privind securitatea regională, traficul de droguri și situația din Venezuela.

Vizita are loc într-un context geopolitic sensibil, în care relațiile dintre Bogota și Washington au fost puse la încercare de operațiuni militare americane în regiune, de acuzații reciproce și de diferențe de abordare privind combaterea traficului de cocaină.

Potrivit surselor diplomatice, pe agenda întâlnirii se află situația din Venezuela, securitatea la granița columbiano-venezueleană, traficul de droguri, industria petrolieră și recentele atacuri ale Statelor Unite asupra unor nave suspectate de trafic de stupefiante în Marea Caraibilor și Oceanul Pacific.

După operațiunea militară americană din 3 ianuarie, în urma căreia președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat, cei doi lideri au avut o convorbire telefonică descrisă drept „cordială” de oficialii columbieni.

Cu toate acestea, Gustavo Petro a declarat ulterior că percepe existența unei „amenințări reale” privind o eventuală acțiune militară a Statelor Unite împotriva Columbiei.

De cealaltă parte, Donald Trump a afirmat anterior că o operațiune militară în Columbia „sună bine”, alimentând îngrijorările autorităților de la Bogota.

În ultimele luni, Petro a criticat public atacurile americane asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri și politicile de imigrație ale Casei Albe.

Într-un interviu acordat BBC, liderul columbian a comparat agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA cu „brigăzi naziste” și a acuzat Statele Unite că tratează alte țări ca parte a „imperiului” său.

La rândul său, Trump a susținut că guvernul columbian nu face suficient pentru a opri fluxul de cocaină către nord și a anunțat intenția de a extinde loviturile militare asupra unor ținte terestre din regiune.

Tensiunile s-au atenuat parțial după intervenția senatorului american Rand Paul, care a facilitat dialogul telefonic dintre cei doi președinți.

„Cred în diplomație și am considerat că relațiile noastre mergeau într-o direcție greșită”, a declarat Paul pentru BBC.

Un punct central al discuțiilor îl reprezintă securitatea la granița de 2.200 de kilometri dintre Columbia și Venezuela. Ministrul columbian de externe, Rosa Yolanda Villavicencio, a precizat că întâlnirea va aborda preocupările comune legate de activitatea grupării Armata de Eliberare Națională (ELN).

ELN, o grupare de gherilă fondată în anii 1960, controlează activități precum traficul de droguri, extorcarea, contrabanda și exploatarea ilegală de minerale în mai multe state venezuelene. Potrivit organizației Insight Crime, aproximativ 1.200 dintre cei 6.000 de membri ai grupării operează pe teritoriul Venezuelei.

„Va exista o conversație constructivă despre pașii necesari pentru stabilizarea și securizarea frontierei venezuelano-columbiene”, a declarat senatorul american Chris Coons.

Combaterea traficului de cocaină rămâne un subiect major de dispută. În noiembrie, Petro a suspendat temporar schimbul de informații cu agențiile americane, după amenințările formulate de Trump.

Ulterior, Statele Unite au inclus Columbia pe lista țărilor care „au eșuat în mod demonstrabil” în îndeplinirea obligațiilor privind combaterea traficului de droguri.

Cu toate acestea, cooperarea militară și colaborarea dintre Agenția Antidrog a SUA (DEA) și poliția columbiană au continuat. „Nu există luptă împotriva comerțului cu cocaină fără Columbia”, a declarat Jeremy McDermott, co-director al Insight Crime.

Întâlnirea are și implicații politice interne pentru Columbia. Mandatul lui Gustavo Petro se încheie în august, iar rezultatul vizitei ar putea influența șansele electorale ale senatorului Iván Cepeda, candidatul susținut de actualul președinte.

„Dacă întâlnirea decurge bine, Petro poate neutraliza argumentul opoziției că stânga nu poate avea relații bune cu SUA. Dacă nu, își poate consolida imaginea de apărător al suveranității naționale”, a declarat Michael Shifter, profesor de studii latino-americane la Universitatea Georgetown.