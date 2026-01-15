International

Gustavo Petro și Donald Trump se vor întâlni în februarie. Ce spune președintele Columbiei despre întâlnire

Din cuprinsul articolului

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat miercuri că se va întâlni cu președintele american Donald Trump pe 3 februarie, în Statele Unite, un demers care confirmă detensionarea și relansarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, potrivit AFP.

Gustavo Petro și Donald Trump, relații tensionate între aliați

Washingtonul și Bogota cooperează în domeniul securității de zeci de ani, însă relațiile bilaterale s-au deteriorat după revenirea lui Donald Trump la putere, în ianuarie anul acesta.

Vizita lui Gustavo Petro are loc după un an marcat de schimburi acide între cei doi lideri, amenințări ale Washingtonului cu acțiuni militare în Columbia și capturarea de către Statele Unite a președintelui venezuelean destituit, Nicolás Maduro. Președintele columbian de stânga a declarat, într-o reuniune televizată cu miniștrii săi, că întâlnirea cu Donald Trump va avea loc pe 3 februarie și că vor vedea rezultatele acesteia.

Schimb de acuzații între Petro și Trump

Gustavo Petro, fost guerillero în vârstă de 65 de ani, își încheie mandatul prezidențial în acest an și nu are dreptul să candideze pentru un nou mandat.

Donald Trump și Gustavo Petro

Donald Trump și Gustavo Petro / sursa foto:: arhiva EVZ

Președintele columbian a criticat dur acțiunea militară a administrației Trump în regiune și a acuzat Statele Unite că l-au răpit pe fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro „fără temei legal”, declarații la care Donald Trump a răspuns cu afirmații jignitoare la adresa lui Petro.

Escaladare verbală între Petro și Trump

Președintele columbian Gustavo Petro, fost guerillero în vârstă de 65 de ani care își încheie mandatul în acest an și nu poate candida din nou, l-a catalogat pe Donald Trump drept „senil” după ce republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”. Petro a declarat pe platforma X că Trump „îi vede pe adevărații adepți ai libertății drept narcoteroriști pentru că nu-i dăm cărbunele sau petrolul nostru”.

Donald Trump, la rândul său, a afirmat că Columbia este „foarte bolnavă” și că țara este „condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite”, acuzații pentru care administrația sa a impus sancțiuni financiare lui Petro și familiei sale, fără a furniza dovezi.

 

 

