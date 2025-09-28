Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii la vot. Mâine ar putea fi prea târziu Video

Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a prezentat la secția de votare pentru a-și exercita dreptul constituțional. Ea a declarat că a votat pentru un parlament cu care „să construim în continuare o Moldova europeană”.

„Republica Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea târziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că R. Moldova este nu doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, oameni care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul”, a afirmat șefa statului.

Maia Sandu a atras atenția asupra încercărilor de influențare a scrutinului de către Federația Rusă.

„Știm că Rusia s-a implicat masiv în alegeri. S-au cheltuit sute de milioane de euro, tineri au fost instruiți pentru a provoca violențe – și toate acestea pentru ca Rusia să pună mâna pe puterea de la Chișinău și să folosească Republica Moldova. Am văzut narațiunea Rusiei, unde președintele și guvernarea nu se schimbă de decenii. Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile, dar atunci când ne apărăm, prezintă acest lucru ca pe o încălcare a democrației”, a subliniat președinta.

Șefa statului a explicat și care este miza reală a Kremlinului în Republica Moldova.

„Miza Rusiei e mare. De aceea investește atât de mult în alegerile din Republica Moldova. Și nu poate fi o miză legată doar de noi. Este legată, în primul rând, de războiul din Ucraina: Rusia vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei, dar și împotriva statelor Uniunii Europene. Știm că Rusia poate face mult rău și își dorește să folosească Moldova ca armă împotriva altor state”, a declarat Maia Sandu.

Ea a precizat că viitoarea majoritate parlamentară trebuie să fie constituită din oameni care cred în valorile europene și în viitorul Republicii Moldova.

Maia Sandu a venit și cu un mesaj în limba engleză, menționând că o mobilizare insuficientă a cetățenilor, combinată cu interferența Rusiei, ar putea pune în pericol toate realizările obținute până acum.

„Dacă moldovenii nu se vor mobiliza destul, iar interferența Rusiei va influența alegerile, R. Moldova va pierde tot ce a obținut”, a atenționat șefa statului, adăugând că această situație ar putea genera riscuri semnificative pentru țară.

Cetățenii moldoveni aleg duminică noul Parlament al țării, de legislatura a XII-a. Secțiile de votare vor rămâne deschise până la ora 21.00.