Politica Presa internațională a luat la bani mărunți demisia lui Klaus Iohannis







Demisia președintelui Klaus Iohannis a stârnit reacții puternice pe plan internațional, iar presa globală a preluat rapid vestea, subliniind contextul politic delicat din România. În timp ce anumite agenții de presă au relatat motivul demisiei, altele au abordat impactul acestei decizii asupra imaginii internaționale a țării.

Reacțiile internaționale la demisia lui Iohannis

Vestea că președintele Klaus Iohannis a demisionat a fost rapid preluată de presa internațională, care a subliniat contextul politicului intern complicat din România. Agenția Reuters a titrat „Președintele demisionar al României demisionează pentru a evita o procedură de destituire înainte de reluarea alegerilor”.

În materialul său, Reuters a detaliat cum Iohannis, care se află la finalul mandatului său, a decis să demisioneze pentru a evita o procedură de destituire din partea partidelor de extremă dreapta aflate în opoziție. De asemenea, agenția a descris haosul instituțional în România, accentuând cum anul trecut Călin Georgescu, un politician de extremă dreapta, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, iar mai apoi au apărut acuzații de interferență rusă care au dus la anularea alegerilor. În acest context, Reuters subliniază că decizia președintelui a fost una crucială pentru evitarea unei crize politice și interne.

Presa americană și europeană reflectă asupra demisiei

Știrea despre demisia lui Iohannis a fost și subiectul unui material semnificativ publicat de agenția Associated Press. Aceasta a subliniat că demisia președintelui român a fost o consecință directă a presiunii grupurilor populiste de opoziție, la doar două luni după ce instanța superioară a anulat alegerile din decembrie.

În acest context, Associated Press a menționat că președintele Iohannis a explicat că demisia sa va intra în vigoare pe 12 februarie și că aceasta are scopul de a evita o criză politică mai profundă. După anunțul demisiei sale, agenția a relatat și ciocnirile violente dintre susținătorii lui Georgescu și forțele de ordine în fața sediului guvernului din București. De asemenea, știrea a fost preluată de diverse publicații internaționale de prestigiu, inclusiv The Washington Post și Time Magazine, care au aprofundat subiectul, indicând tensiunile interne și externe din România.

Reacțiile din Franța și Ucraina

Pe lângă presa americană și britanică, demisia lui Iohannis a fost preluată și de agențiile de presă din Franța și Ucraina, care au accentuat impactul politic al acestei decizii. Agenția France-Presse (AFP) a relatat că președintele Iohannis a recunoscut presiunile politice venite din partea opoziției de extremă dreapta, care a folosit anularea alegerilor prezidențiale din decembrie pentru a-și întări pozițiile politice. AFP a subliniat că Iohannis a ales să demisioneze pentru a evita o criză politică internă și pentru a păstra stabilitatea României în contextul electoral.

În Ucraina, publicația Ukrainskaia Pravda a relatat că decizia lui Iohannis vine ca un răspuns direct la presiunile politice interne și a fost considerată un gest necesar pentru a împiedica o criză internațională. În același timp, agenția Kyiv Independent a adus în discuție rolul critic al opoziției de extremă dreapta în România și a subliniat că demisia președintelui poate ajuta la calmarea tensiunilor interne din țară, relatează news.