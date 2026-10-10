Guvernul israelian a acordat certificate de apreciere realizatorilor filmului documentar „NAZA, The Real Story”, o producție care contestă acuzațiile prezentate în filmul de propagandă „NAZA”, semnat de jurnaliștii Yuval Abraham și Rachel Szor, potrivit Jerusalim Post.

Distincțiile au fost înmânate pe 8 octombrie 2026 de Tzipi Hotovely, șefa Direcției Naționale pentru Diplomație Publică, potrivit unui anunț al Biroului premierului israelian.

Ariel Orbuch, Roy Danino și Hagai Gutman au fost recompensați pentru contribuția lor la promovarea poziției Israelului în spațiul public internațional.

Filmul lor prezintă mărturii ale unor militari și contestă acuzațiile referitoare la presupuse practici incorecte ale armatei israeliene în operațiunile antiteroriste din Fâșia Gaza.

Potrivit autorităților israeliene, „NAZA, The True Story” urmărește să combată acuzațiile la adresa militarilor și comandanților Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) și să prezinte perspectiva acestora asupra războiului din Gaza.

Tzipi Hotovely a lăudat inițiativa realizatorilor și a descris producția drept un instrument de diplomație publică. Ea a afirmat că filmul prezintă „adevărul Israelului și moralitatea soldaților IDF”, în fața acuzațiilor false și minciunilor răspândite la nivel internațional.

Oficialul a evidențiat și numărul mare de vizualizări ale producției, despre care a spus că a ajuns la zeci de milioane. Hotovely a susținut că filmul contribuie la prezentarea crimelor comise de Hamas și a modului în care organizația ar folosi populația civilă din Fâșia Gaza.

Aceste aprecieri reflectă poziția oficială a guvernului israelian cu privire la producție și la acuzațiile pe care aceasta încearcă să le contrazică.

Filmul de propagandă NAZA, realizat de Yuval Abraham și Rachel Szor, a avut premiera pe 10 septembrie 2026, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde a primit Premiul Special al Juriului.

Filmul se bazează pe ceea ce autorii pretind a fi mărturii anonime ale unor ofițeri de informații și militari israelieni, imposibil de identificat, care ar fi participat la războiul antiterorist din Gaza. Potrivit realizatorilor filmului de propagandă, aceste acuzații anonime ar ridica semne de întrebare cu privire la modul în care armata israeliană selectează țintele și evaluează riscul producerii victimelor civile.

Acuzațiile anonime prezentate în film au fost contrazise de armata israeliană, care a respins ferm concluziile peliculei.

Apariția filmului „NAZA, The Real Story” evidențiază confruntarea dintre două perspective asupra conduitei armatei israeliene în războiul antiterorist din Gaza, declanșat de măcelul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte organizații asupra civililor israelieni pe 7 octombrie 2023.

Premierea și recunoașterea oficială a producției „NAZA, The Real Story” arată că diplomația publică israeliană consideră comunicarea prin intermediul filmului un instrument important în apărarea imaginii țării.