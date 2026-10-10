International

Premiu pentru realizatorii „NAZA, povestea adevărată”, un răspuns la acuzațiile anonime din „NAZA”

Premiu pentru realizatorii „NAZA, povestea adevărată”, un răspuns la acuzațiile anonime din „NAZA”teroristi Hamas / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Guvernul israelian a acordat certificate de apreciere realizatorilor filmului documentar „NAZA, The Real Story”, o producție care contestă acuzațiile prezentate în filmul de propagandă „NAZA”, semnat de jurnaliștii Yuval Abraham și Rachel Szor, potrivit Jerusalim Post.

Distincțiile au fost înmânate pe 8 octombrie 2026 de Tzipi Hotovely, șefa Direcției Naționale pentru Diplomație Publică, potrivit unui anunț al Biroului premierului israelian.

Ariel Orbuch, Roy Danino și Hagai Gutman au fost recompensați pentru contribuția lor la promovarea poziției Israelului în spațiul public internațional.

Filmul lor prezintă mărturii ale unor militari și contestă acuzațiile referitoare la presupuse practici incorecte ale armatei israeliene în operațiunile antiteroriste din Fâșia Gaza.

Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump
Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei

Ce a declarat Tzipi Hotovely despre film

Potrivit autorităților israeliene, „NAZA, The True Story” urmărește să combată acuzațiile la adresa militarilor și comandanților Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) și să prezinte perspectiva acestora asupra războiului din Gaza.

Tzipi Hotovely a lăudat inițiativa realizatorilor și a descris producția drept un instrument de diplomație publică. Ea a afirmat că filmul prezintă „adevărul Israelului și moralitatea soldaților IDF”, în fața acuzațiilor false și minciunilor răspândite la nivel internațional.

Oficialul a evidențiat și numărul mare de vizualizări ale producției, despre care a spus că a ajuns la zeci de milioane. Hotovely a susținut că filmul contribuie la prezentarea crimelor comise de Hamas și a modului în care organizația ar folosi populația civilă din Fâșia Gaza.

Aceste aprecieri reflectă poziția oficială a guvernului israelian cu privire la producție și la acuzațiile pe care aceasta încearcă să le contrazică.

Ce acuzații prezintă filmul de propagandă „NAZA”

Filmul de propagandă NAZA, realizat de Yuval Abraham și Rachel Szor, a avut premiera pe 10 septembrie 2026, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde a primit Premiul Special al Juriului.

Filmul se bazează pe ceea ce autorii pretind a fi mărturii anonime ale unor ofițeri de informații și militari israelieni, imposibil de identificat, care ar fi participat la războiul antiterorist din Gaza. Potrivit realizatorilor filmului de propagandă, aceste acuzații anonime ar ridica semne de întrebare cu privire la modul în care armata israeliană selectează țintele și evaluează riscul producerii victimelor civile.

 

Acuzațiile anonime prezentate în film au fost contrazise de armata israeliană, care a respins ferm concluziile peliculei.

Două producții cu perspective opuse asupra operațiunilor din Gaza

Apariția filmului „NAZA, The Real Story” evidențiază confruntarea dintre două perspective asupra conduitei armatei israeliene în războiul antiterorist din Gaza, declanșat de măcelul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte organizații asupra civililor israelieni pe 7 octombrie 2023.

Premierea și recunoașterea oficială a producției „NAZA, The Real Story” arată că diplomația publică israeliană consideră comunicarea prin intermediul filmului un instrument important în apărarea imaginii țării.

Stiri calde

19:34 - Gigi Becali pregătește o campanie masivă de transferuri la FCSB. Discuția decisivă purtată cu Laurențiu Reghecampf

19:24 - Noi stenograme despre campania lui Călin Georgescu. Cine este influencerul care ar fi primit peste 30.000 de dolari

19:17 - Primarul Chișinăului, Ion Ceban, obligat să prezinte scuze publice pentru jignirile adresate unui jurnalist și unor a...

19:07 - Cât de mult au crescut prețurile în România. Datele INS

18:59 - S-a redeschis circulația la Podul Constanța. Ce lucrări sunt pregătite pentru 2028

18:49 - AUR cere Guvernului să respingă noile condiționalități din bugetul UE. Avertisment privind riscul blocării fondurilor...

18:40 - Box-office nord-american: Fjord”, de Cristian Mungiu, obține cel mai bun debut raportat la numărul de cinematografe

18:32 - Chișinăul a găzduit Marșul Familiei organizat de Mitropolia Basarabiei. Peste 1.000 de oameni au participat

HAI România!

Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump

Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump

Criza de încredere în stat și fenomenul Călin Georgescu. Ce se află în spatele apelurilor pentru eliberarea sa

Criza de încredere în stat și fenomenul Călin Georgescu. Ce se află în spatele apelurilor pentru eliberarea sa

De la cătușele lui Georgescu la atacurile lui Zelenski

De la cătușele lui Georgescu la atacurile lui Zelenski

Proiecte speciale