Economie

Premierul Luca Niculescu spune că nu dorește majorarea taxelor și impozitelor

Premierul Luca Niculescu spune că nu dorește majorarea taxelor și impozitelorLuca Niculescu. Sursa foto: Captură video
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Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la Chișinău, că Guvernul nu dorește să majoreze taxele și impozitele, precizând că analizele privind măsurile fiscale sunt în desfășurare.

Niculescu: Nu dorim să creștem taxele și impozitele

Declarațiile au fost făcute la întâlnirea cu reprezentanții companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova, în cadrul primei sale vizite oficiale în străinătate de la preluarea mandatului.

Șeful Executivului a afirmat că ajustarea bugetară nu presupune în mod obligatoriu creșterea fiscalității, ci reducerea risipei, utilizarea mai eficientă a banilor publici și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget.

„Nu dorim să creștem taxele și impozitele, analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului”, a declarat Niculescu, amintind că România se numără printre țările care colectează cel mai puțin.

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El a precizat că autoritățile vor lucra la această problemă împreună cu ministrul Finanțelor și ceilalți membri ai Cabinetului.

Niculescu a apreciat activitatea investitorilor români din Republica Moldova

Premierul a prezentat și prioritățile Guvernului, între care repornirea motoarelor economiei, atragerea investițiilor în țară, echilibrarea bugetului de stat și sprijinirea companiilor românești care vor să se extindă pe piețele externe.

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Taxe. Sursa foto: Freepik

În cadrul întâlnirii de la Chișinău, Niculescu a apreciat activitatea investitorilor români din Republica Moldova și contribuția acestora la relațiile economice bilaterale.

„Investiții care înseamnă elemente strategice pentru relația bilaterală”

Potrivit cifrelor prezentate de premier, schimburile comerciale dintre cele două țări se apropie de 4,5 miliarde de euro, iar companiile românești au creat aproximativ 210.000 de locuri de muncă.

„Sunt investiții care trebuie să aducă profit, dar sunt și investiții care înseamnă elemente strategice pentru relația bilaterală”, a spus șeful Guvernului, asigurând reprezentanții mediului de afaceri că vor beneficia de sprijinul autorităților române.

Niculescu a mai subliniat importanța predictibilității și stabilității pentru atragerea investitorilor. El a menționat că, după aproape șase luni de criză politică, România are un guvern cu puteri depline și a evidențiat necesitatea dezvoltării sectoarelor strategice, stimulării inovării și protejării capitalului românesc.

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