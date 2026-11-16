Anul 2027 va aduce mai multe modificări fiscale pentru companiile și angajații din România. Două impozite urmează să fie eliminate de la 1 ianuarie, însă persoanele care lucrează pe salariul minim ar putea pierde o facilitate fiscală care le permite să primească mai mulți bani în mână.

Una dintre principalele schimbări vizează eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro. Măsura este deja prevăzută în legislație și a fost confirmată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Impozitul a fost contestat de reprezentanții mediului de afaceri, deoarece obliga companiile să achite o sumă calculată în funcție de cifra de afaceri, inclusiv în situațiile în care profitul obținut era redus.

O altă modificare fiscală importantă este eliminarea impozitului pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”. Acesta era achitat de companiile care dețin anumite tipuri de construcții și infrastructuri, reprezentând o cheltuială suplimentară pentru mediul de afaceri.

Prin urmare, de la începutul anului viitor, firmele nu vor mai fi obligate să achite aceste două impozite, potrivit modificărilor legislative anunțate.

În timp ce companiile vor beneficia de eliminarea celor două impozite, angajații care primesc salariul minim ar putea avea venituri nete mai mici dacă o facilitate fiscală nu va fi prelungită.

Este vorba despre suma din salariul brut pentru care nu se plătesc impozit pe venit și contribuții sociale. Măsura este valabilă doar până la 31 decembrie 2026.

În prima jumătate a anului 2026, suma scutită a fost de 300 de lei pe lună, iar în a doua jumătate a anului aceasta a fost redusă la 200 de lei lunar.

Dacă facilitatea nu va fi menținută și după 1 ianuarie 2027, angajații plătiți cu salariul minim vor resimți schimbarea prin diminuarea venitului net.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că Guvernul nu își propune să introducă noi majorări fiscale de la începutul anului viitor. Oficialul consideră că o creștere a taxelor ar putea afecta economia și dezvoltarea companiilor.

„Nu avem în vedere, nu ne dorim, nu intenționăm și nu vrem să ajungem în situația în care să fim forțați să luăm vreo măsură. Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.