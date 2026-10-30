Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că nu își dorește noi majorări de taxe, însă nu poate garanta că acestea nu vor avea loc în 2027. Oficialul a explicat că o eventuală decizie privind modificarea fiscalității aparține Guvernului și va fi luată la momentul potrivit.

Întrebat vineri, 30 octombrie, după rectificarea bugetară, dacă poate da asigurări că anul viitor nu vor fi majorate din nou taxele, Alexandru Nazare a explicat că responsabilitatea sa este să evalueze veniturile și cheltuielile statului și să prezinte variante de acțiune.

„Datoria mea ca ministru al Finanţelor este să colectez şi să înregistrez cât mai bine, să evaluez cât mai bine nevoile tuturor ordonatorilor, să facem aceste evaluări cu cifrele pe masă la vedere şi să propun anumite cursuri de acţiune. Mai departe, decizia este politică şi se ia în guvern şi la momentul potrivit”, a explicat acesta.

Ministrul a atras atenția că bugetul pentru 2027 va fi dificil de construit, în condițiile în care România va pierde aproximativ 1,5% din PIB reprezentând fonduri din PNRR. În plus, anul viitor va fi o perioadă de tranziție între încheierea actualului program european și începutul noului cadru financiar, programat pentru 2028.

La presiunile bugetare se adaugă și cheltuielile pentru programul SAFE, dar și cele destinate apărării. Nazare a arătat că autoritățile trebuie să prezinte o ajustare bugetară credibilă, care să poată fi evaluată de agențiile de rating.

„Sunt foarte multe întrebări şi vă înţeleg perfect, pentru că aşteptările privind bugetul din 2027 sunt foarte mari. Va fi un buget complicat de construit. Pierdem 1,5% din PIB, PNRR, şi trebuie să acceptăm că pot fi şi astfel de momente când trebuie să ne bazăm şi pe noi înşine, nu neapărat pe fonduri europene. Anul viitor este între două cicluri, finalizarea PNRR, dar noul cadrul financiar începe din 2028, în acelaşi timp se adaugă cheltuieli importante pe SAFE care trebuie integrate în buget, nu e vorba doar de SAFE, e vorba de apărare şi trebuie să demonstrăm o ajustare credibilă care să poată fi corect evaluată pentru agenţii. De aceea nu aş vrea să intru în detaliile bugetului înainte să văd, la rândul meu, cifrele care vin de la toţi miniştrii”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a insistat că nu își dorește noi majorări de taxe, dar a evitat să ofere o garanție că acestea nu vor fi luate în calcul pentru anul viitor.

„Nu aş vrea să mă antepronunţ şi de aceea sunt rezervat pe această temă, dar nu că n-aş vrea să vă răspund şi nu v-aş spune ce îmi doresc. Sigur, nu îmi doresc foarte multe lucruri, am fost întrebat de taxe, nu îmi doresc să crească taxe şi asta e o chestiune pe care am repetat-“, a arătat el

Alexandru Nazare a mai spus că își dorește ca statul să dispună de resurse pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și pentru continuarea investițiilor în 2027. Totodată, acesta a vorbit despre necesitatea finalizării proiectelor deja începute și a menținerii ratingului de țară.

„Nu îmi doresc. Îmi doresc să avem resurse pentru protecţia celor vulnerabili, pentru investiţii în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute, dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact şi să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansare economică în 2027, care este un factor extrem de important şi face ajustarea mult mai uşoară din 2027 încolo”, a adăugat ministrul Finanțelor.