Angajații plătiți cu salariul minim ar putea primi mai puțini bani în mână de la 1 ianuarie 2027, dacă facilitatea fiscală prin care 200 de lei din venitul lunar sunt scutiți de impozit și contribuții sociale nu va fi prelungită. Măsura este prevăzută până la 31 decembrie 2026, iar efectul expirării sale va depinde și de nivelul salariului minim și de regulile fiscale aplicabile în 2027.

Salariul brut este suma prevăzută în contractul individual de muncă înainte de reținerea taxelor și contribuțiilor datorate de angajat. Salariul net reprezintă suma pe care acesta o primește efectiv în cont sau în numerar, după aplicarea reținerilor legale.

În România, dintr-un salariu brut se rețin contribuția la pensii (CAS), de 25%, contribuția la sănătate (CASS), de 10%, și impozitul pe venit, de 10%, calculat după aplicarea deducerilor fiscale prevăzute de lege. Facilitatea pentru salariații eligibili reduce baza asupra căreia se calculează contribuțiile și impozitul.

De la 1 iulie 2026, suma netaxabilă este de 200 de lei pe lună, după ce în prima jumătate a anului facilitatea a fost de 300 de lei. Măsura se aplică salariaților care îndeplinesc condițiile legale, inclusiv cele referitoare la salariul de bază și plafonul veniturilor brute.

În practică, cei 200 de lei nu sunt bani adăugați separat la brut, ci o parte din venit pentru care nu se datorează contribuțiile și impozitul obișnuite. În consecință, angajatul rămâne cu un salariu net mai mare decât ar avea dacă întreaga sumă ar fi supusă taxării.

Dacă facilitatea expiră la finalul anului 2026, iar regulile fiscale nu se schimbă, angajații eligibili ar putea pierde aproximativ 100 de lei net pe lună față de situația în care scutirea s-ar menține. Calculul este orientativ, deoarece suma exactă depinde de salariul brut, deducerile aplicabile și legislația în vigoare.

Pentru un angajat plătit cu salariul minim, efectul poate însemna o diminuare a venitului disponibil, chiar dacă salariul brut rămâne neschimbat.

Totuși, suma finală încasată de la 1 ianuarie 2027 nu poate fi stabilită doar pe baza expirării facilității. O eventuală modificare a salariului minim sau prelungirea scutirii ar schimba rezultatul. Prin urmare, angajații trebuie să urmărească atât deciziile privind salariul minim, cât și eventualele modificări ale Codului fiscal pentru anul viitor.