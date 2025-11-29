Premierul Australiei, în vârstă de 61 de ani, s-a căsătorit în timpul mandatului. Cine este mireasa

Premierul Australiei, Anthony Albanese, și partenera sa, Jodie Haydon, și-au unit destinele sâmbătă într-o ceremonie discretă la reședința oficială a șefului guvernului din Canberra, The Lodge. Evenimentul marchează primul caz în istoria Australiei în care un lider al executivului se căsătorește în timpul mandatului său.

Nunta a fost una restrânsă, cu participarea rudelor apropiate și a unui grup select de invitați, printre care mai mulți miniștri și personalități publice. Albanese a confirmat vestea printr-un scurt videoclip postat pe rețelele de socializare, însoțit doar de cuvântul „married” (căsătoriți).

„Suntem absolut încântaţi să împărtășim dragostea şi angajamentul nostru de a ne petrece viaţa împreună, în faţa familiei şi prietenilor apropiaţi”, au spus cei doi.

Cei doi și-au început relația în 2020, după ce s-au întâlnit la un eveniment de afaceri. Jurămintele au fost redactate de ei înșiși, iar ceremonia a fost oficiată de un reprezentant din statul New South Wales.

Haydon a fost condusă la altar de părinții săi, în timp ce nepoata ei de cinci ani a purtat buchetul de flori, iar câinele prim-ministrului, Toto, a adus verighetele. La final, cuplul a părăsit sala pe acordurile piesei „Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)” a lui Stevie Wonder.

Verighetele au fost realizate de un bijutier din Sydney, iar rochia miresei aparține unui designer local, gesturi care evidențiază legătura personală a cuplului cu cel mai populat oraș al Australiei. Costurile evenimentului privat au fost acoperite integral de proaspeții căsătoriți.

Anthony Albanese, în vârstă de 61 de ani, a amânat nunta până după alegerile din mai, în urma cărora Partidul Laburist a obținut o victorie clară. Aceasta este a doua căsătorie pentru premier, care are un fiu din mariajul anterior cu politica Carmel Tebbutt.

Jodie Haydon, în vârstă de 46 de ani și cu o carieră în sectorul financiar, a devenit tot mai vizibilă în ultimele luni, însoțindu-l pe Albanese la evenimente oficiale din Australia și din străinătate, inclusiv la întâlniri diplomatice de la Washington și Londra. Cuplul își va petrece luna de miere într-o destinație australiană nedezvăluită, după care va reveni la activitățile oficiale ale prim-ministrului.