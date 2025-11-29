Premierul Australiei, în vârstă de 61 de ani, s-a căsătorit în timpul mandatului. Cine este mireasa
- Emma Cristescu
- 29 noiembrie 2025, 14:52
Premierul Australiei, Anthony Albanese, și partenera sa, Jodie Haydon, și-au unit destinele sâmbătă într-o ceremonie discretă la reședința oficială a șefului guvernului din Canberra, The Lodge. Evenimentul marchează primul caz în istoria Australiei în care un lider al executivului se căsătorește în timpul mandatului său.
Anthony Albanese s-a căsătorit
Nunta a fost una restrânsă, cu participarea rudelor apropiate și a unui grup select de invitați, printre care mai mulți miniștri și personalități publice. Albanese a confirmat vestea printr-un scurt videoclip postat pe rețelele de socializare, însoțit doar de cuvântul „married” (căsătoriți).
„Suntem absolut încântaţi să împărtășim dragostea şi angajamentul nostru de a ne petrece viaţa împreună, în faţa familiei şi prietenilor apropiaţi”, au spus cei doi.
Cei doi și-au început relația în 2020, după ce s-au întâlnit la un eveniment de afaceri. Jurămintele au fost redactate de ei înșiși, iar ceremonia a fost oficiată de un reprezentant din statul New South Wales.
Moment emoționant la nuntă
Haydon a fost condusă la altar de părinții săi, în timp ce nepoata ei de cinci ani a purtat buchetul de flori, iar câinele prim-ministrului, Toto, a adus verighetele. La final, cuplul a părăsit sala pe acordurile piesei „Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)” a lui Stevie Wonder.
Verighetele au fost realizate de un bijutier din Sydney, iar rochia miresei aparține unui designer local, gesturi care evidențiază legătura personală a cuplului cu cel mai populat oraș al Australiei. Costurile evenimentului privat au fost acoperite integral de proaspeții căsătoriți.
Anthony Albanese amânase nunta pentru alegeri
Anthony Albanese, în vârstă de 61 de ani, a amânat nunta până după alegerile din mai, în urma cărora Partidul Laburist a obținut o victorie clară. Aceasta este a doua căsătorie pentru premier, care are un fiu din mariajul anterior cu politica Carmel Tebbutt.
Jodie Haydon, în vârstă de 46 de ani și cu o carieră în sectorul financiar, a devenit tot mai vizibilă în ultimele luni, însoțindu-l pe Albanese la evenimente oficiale din Australia și din străinătate, inclusiv la întâlniri diplomatice de la Washington și Londra. Cuplul își va petrece luna de miere într-o destinație australiană nedezvăluită, după care va reveni la activitățile oficiale ale prim-ministrului.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.