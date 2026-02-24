Premieră în Marea Britanie: un copil s-a născut după ce mama a primit transplant de uter de la donator mort

Un eveniment medical rar a avut loc la Londra, unde un băiețel, Hugo Powell, a devenit primul copil din Marea Britanie născut de o mamă care a beneficiat de un transplant de uter provenit de la un donator mort.

Nașterea marchează un moment important pentru medicina reproductivă britanică și pentru echipele implicate în programul de transplant uterin.

Copilul a venit pe lume în luna decembrie, prin operație cezariană, la Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital, unitate care face parte din Imperial College Healthcare NHS Trust.

Mama sa, Grace Bell, în vârstă de peste 30 de ani, a declarat că experiența a fost una profund emoționantă.

„Este pur și simplu un miracol. Nu am crezut niciodată că acest lucru va fi posibil”, a spus Grace Bell. „Sunt mai fericită decât am fost vreodată în viața mea.”

Hugo Powell s-a născut cântărind 6lb 13oz (aproximativ 3,1 kilograme), prin cezariană programată. Intervenția a avut loc într-un spital londonez cunoscut pentru expertiza sa în obstetrică și ginecologie.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, nașterea a fost atent planificată, având în vedere istoricul medical al mamei. Echipele medicale au monitorizat sarcina pe tot parcursul evoluției sale.

Grace Bell a rememorat momentul din sala de operație:

„Îmi amintesc că îl țineam de mână pe Steve și încercam să mă uit peste perdea înainte ca Hugo să fie pus în brațele mele.”

Partenerul său, Steve Powell, a descris momentul ca fiind copleșitor: „Când a fost adus peste perdea, a fost pur și simplu un val de emoții. Am simțit că vreau să plâng, dar nu am putut.”

Conform relatărilor din presa internațională, doar alte două nașteri similare — în care uterul provenea de la un donator decedat — au mai fost raportate în Europa. Procedura rămâne una neobișnuită, desfășurată în centre medicale specializate.

În Marea Britanie, anul precedent fusese deja consemnată nașterea unui copil după un transplant de uter de la donator viu. Cazul lui Hugo Powell reprezintă însă prima situație în care uterul a provenit de la o persoană decedată.

Experții implicați în programul britanic de transplant uterin au precizat că astfel de intervenții sunt încă parte a unor programe clinice atent reglementate.

Grace Bell s-a născut cu sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), o afecțiune rară caracterizată prin absența sau dezvoltarea incompletă a uterului.

Ea a povestit că a aflat diagnosticul în adolescență:

„Îmi amintesc că am mers în toaleta spitalului și am plâns necontrolat.”

Potrivit publicațiilor medicale, MRKH afectează aproximativ una din 5.000 de femei. Deși ovarele sunt funcționale în majoritatea cazurilor, lipsa uterului face imposibilă purtarea unei sarcini fără intervenții medicale avansate.

Grace Bell a spus că i-a comunicat partenerului său diagnosticul încă de la începutul relației: „I-am spus imediat.”

Cuplul luase inițial în calcul opțiunea surogatului înainte de a se implica în programul de transplant uterin.

Grace Bell a suferit intervenția de transplant uterin în 2024. Operația, care a durat aproximativ șapte ore, a fost realizată de o echipă multidisciplinară.

Programul a fost coordonat de organizația caritabilă Womb Transplant UK, care a finanțat integral procedura. Costul unui astfel de transplant este estimat la aproximativ 30.000 de lire sterline.

Reprezentanții programului au precizat că operațiile sunt efectuate în afara orelor obișnuite de utilizare a sălilor de operație NHS, pentru a nu afecta listele de așteptare.

După transplant, Grace Bell a urmat tratamente de fertilitate prin fertilizare in vitro (FIV), costurile fiind suportate din fonduri proprii.

Grace Bell a declarat că se gândește zilnic la femeia care i-a donat uterul.

„Nu există cuvinte suficiente pentru a-i mulțumi donatorului meu și familiei ei”, a spus aceasta.

„Bunătatea și altruismul lor față de un complet străin sunt motivul pentru care am putut să-mi îndeplinesc visul de a deveni mamă.”

Ea a adăugat: „Sper ca familia ei să găsească o formă de liniște știind că fiica lor mi-a oferit cel mai mare dar — darul vieții.”

În cazul donatorilor decedați, uterul nu este inclus automat în consimțământul standard pentru donarea de organe. Familiile trebuie să ofere un acord specific.

Părinții donatoarei au transmis un mesaj public, citat de presa britanică:

„Pierderea fiicei noastre ne-a distrus lumea în moduri pe care cu greu le putem exprima în cuvinte.”

Aceștia au adăugat:

„Chiar și în această durere de neimaginat, am găsit o mică alinare știind că ultimul ei gest a fost unul de pură generozitate.”

Potrivit informațiilor publicate, alte cinci organe provenite de la aceeași donatoare au fost transplantate către patru pacienți.

Profesorul Richard Smith, coordonator clinic al programului Womb Transplant UK, a fost prezent la naștere.

Acesta a declarat că momentul a fost unul emoționant: „Ținerea în brațe a lui Hugo și faptul că am aflat că va purta numele meu au adus lacrimi în ochii mei.”

Copilul a primit al doilea prenume Richard, în onoarea profesorului Smith, și Norman, după bunicul matern al lui Grace Bell.

Medicii au explicat că uterul transplantat nu este destinat utilizării pe termen nelimitat. După una sau două sarcini, organul este, de regulă, îndepărtat.

Dacă uterul ar rămâne implantat, pacienta ar trebui să continue tratamentul cu medicamente imunosupresoare, necesare pentru prevenirea respingerii organului.

Grace Bell și Steve Powell au declarat că iau în calcul posibilitatea unui al doilea copil.

La nivel mondial, aproximativ 25–30 de copii s-au născut în urma transplanturilor de uter de la donatori decedați, potrivit estimărilor citate de presa internațională.

Transplantul de uter este considerat o procedură complexă, desfășurată în cadrul unor programe clinice strict monitorizate. Intervenția implică riscuri chirurgicale și necesitatea tratamentului imunosupresor.

Specialiștii britanici estimează că, în viitor, în Marea Britanie ar putea fi realizate între 20 și 30 de transplanturi uterine anual.