Premieră. Cel mai nou telescop spaţial al NASA a decolat pentru a cartografia întregul cer

Cel mai nou telescop spaţial al NASA a decolat pentru a cartografia întregul cer, aşa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. În Calea Lactee, Spherex va căuta apă şi alte ingrediente ale vieţii.

SpaceX a lansat observatorul Spherex din California, punându-l pe traiectorie pentru a survola polii Pământului. Alături de el se aflau patru sateliţi de mărimea unei valize pentru a studia soarele.

