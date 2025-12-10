Politica

Preferinţele politice ale moldovenilor, la două luni de la alegerile parlamentare

Preferinţele politice ale moldovenilor, la două luni de la alegerile parlamentare
Republica Moldova. La mai bine de două luni de la alegerile parlamentare, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), ajuns la guvernare în urma scrutinului din 28 septembrie, se bucură în continuare de susţinerea electoratului său.

Potrivit unui sondaj realizat de IMAS la două luni de la alegerile parlamentare, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, PAS ar câştiga din nou majoritatea parlamentară. Iar structura politică a Parlamentului de la Chişinău ar rămâne aceeaşi.

Sondajul a fost realizat între 18 noiembrie - 4 decembrie 2025, pe un eșantion de 1123 respondenţi, 18 ani şi peste. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria. Potrivit autorilor, eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%.

Cum ar vota moldovenii

Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, în Parlament ar intra din nou cele cinci partide şi blocuri electorale. Este vorba despre PAS, Partidul Socialiştilor, Partidul Nostru, Democraţia acasă, blocul Alternativa şi Partidul Comuniştilor.

Coaliția de guvernare, cutremurată de anunțul PSD. Moțiune împotriva Dianei Buzoianu
Ce fac românii care rămân fără bani cu 10 zile înainte de Crăciun și cum ajung între rate, datorii și amanet

Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, PAS ar acumula cele mai multe voturi, urmat de PSRM. PAS ar acumula 43%, PSRM - 18;6%, PN - 8,7%, PPDA - 8,7%, blocul Alternativa - 8,6% și PCRM – 5,2%.

Schimbări minore în Parlament în cazul unor alegeri anticipate

Partidul Comuniştilor ar trece în Parlament la limită, dacă ar merge separat de Partidul Socialiştilor. Iar preşedintele partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, rămas în afara fracţiunilor în actualul legislativ, ar rămâne fără mandatul de deputat.

O altă schimbare ar fi că Partidul Nostru şi Democraţia acasă ar obţine, fiecare în parte, mai multe sufragii decât blocul Alternativa, format din patru partide, dintre care unul condus de Mişcarea Alternativa Naţională, condus de Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.

Indecişii rămân încă mulţi

Un număr foarte mare de moldoveni rămâne indecis privind preferinşa electorală.

Potrivit studiului, 22 la sută dintre respondenți nu știu cu ce partid ar vota, dacă ar ajunge acum la urne, iar alți 7 la sută nici nu ar merge la vot.

