Deputatul cu banii „la borcan”. Mai este milionar Renato Usatîi?

Republica Moldova. Deputatul Renato Usatîi, vicepreşedinte al comisiei parlamentare pentru securitate, susţine că este în continuare milionar, deşi conturile bancare declarate arată contrariul.

Întrebarea i-a fost pusă politicianului de EvZ în cadrul emisiunii „Pe faţă” de la postul public de televiziune de la Chişinău, Moldova 1. Iar Usatîi a confirmat că este încă milionar.

O simplă privire aruncată peste Declaraţia de avere şi interese personale ale liderului Partidului Nostru, formaţiune cu şase deputaţi în Parlament, arată că Renato Usatîi nu mai este milionar.

În Declaraţia de avere şi interese personale, depusă în noiembrie 2025, Renato Usatîi a raportat pentru 2024 un salariu de 600 000 lei (30.289 euro), în calitate de preşedinte al Partidului Nostru. Iar altele 35.000 de euro le-a primit cadou de la sora sa. Acestea fiind singurele venituri declarate de politician pentru 2024.

În acelaşi timp, Usatîii a făcut mai multe cumpărături. A investit 98.100 de euro într-un apartament. Totodată, şi-a înnoit parcul de automobile cu un Mersedes Sprinter, de 62.000 euro, şi un Range Rover Autobiography LWB, de 177.000.

În acelaşi timp, Usatîi a fost foarte darnic. A făcut donaţii la persoane fizice, a sponsorizat primării şi cluburi sportive. Suma totală a donaţiilor declarate de Renato Usatîi este de 4.036.456 lei (203.772 euro).

În acelaşi timp, conturile bancare declarate de Renato Usatîi nu par nici pe aproape a fi ale unui milionar. Deputatul a declarat 12 conturi,, dintre care pe unul are 424.152 lei (21.412 euro), iar pe altul – 26.196 euro.

Întrebat în cadrul emisiunii de la Moldova 1 dacă este milionar, Renato Usatîi a răspuns afirmativ. Totodată politicianul a confirmat că va continua să facă acţiuni de caritate, să ajute oamenii.

„Mi-i milă de oameni, mai ales de cei care muncesc, au mâinile crăpate”, ne-a spus politicianul.

Usatîi a confirmat că nu mai are afaceri în Rusia, unde a ajuns milionar. Dar are afaceri în Uniunea Europeană. Fără să precizeze în ce constau aceste afaceri.

Politicianul a mai spus că nu a ridicat deocamdată salariul de deputat. Şi nici nu are de gând să-şi ducă existenţa din acest salariu. „Eu nu am ridicat niciodată salariul de primar al municipiului Bălţi”, a spus liderul Partidului Nostru.

Precizăm că în 2023, Renato Usatîi a primit însuşi o donaţie de 2.000.000 de euro. Iar în 2022, aproape că nu a avut venituri, conform declaraţiei.

Întrebat din ce bani va trăi şi va continua acţiunile de binefacere, dacă banii de pe conturi se vor termina, Usatîi a declarat că are bani mulţi, i-a declarat la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI), dar nu s-au făcut publici pentru că sunt „date cu caracter personal”.

Am încercat să limpezim situaţia la ANI. Viorica Nicoară, şefa Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor, a declarat pentru EVZ că, conform articolului 9 din Legea privind Declararea averii şi intereselor personale, suma banilor deţinuţi în numerar de căzre semnatarul declaraţiei nu se face publică.

În concluzie, rezultă că vice-preşedintele pentru securitatea statului şi-ar păstra milioanele în numerar, după cum spun moldovenii „la borcan”. Sau poate sub canapea?

Legea din 2016 privind declararea averii și a intereselor personale obligă pe toţi funcţionarii publici să depună în fiecare an declarţia de avere şi interese personale. Iar tăinuirea averilor, adacerilor sau conturilor bancare atrage consecinţe juridice grave, inclusiv confiscarea averii şi răspunderea penală.

Datele din Declaraţie sunt publice. Nu sunt publice şi constituie informaţii cu acces limitat datele conținute în declarații referitoare la numărul de identificare atribuit subiectului declarării, domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării, numele, prenumele, anii de naștere, adresele şi numerele de identificare ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui, adresele şi numerele cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme și semnătura subiectului declarării.

Solicitat de EvZ, Sergiu Bozianu, preşedintele Asociaţiei pentru protecţia vieţii private, a declat că ţine de competenţa ANI să verifice provenienţa banilor, chiar dacă sunt declaraţi în numerar.

Un alt aspect este că dacă banii în bancă, proprietarii lor ar putea să întâmpine dificultăţi la procurarea bunurilor costisitoare. „În fiecare an cota admisibilă pentru banii cash la cumpărare se micşorează”, ne-a explicat juristul.

Pe de altă parte, Renato Usatîi ar fi încălcat legea pentru că nu a declarat afacerile din Uniunea Europeană. „Orice funcţionar este obligat să declare toate afacerile atât din Republica Moldova, cât şi de peste hotare, cotele deţinute şi dividendele obţinute”, a declarat Bozianu pentru EvZ.