Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău va fi închis în vara anului 2026. Parlamentul denunță Acordul cu Rusia

Republica Moldova. Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, deschis în 2009, va fi închis în vara anului 2026, după ce Parlamentul Republicii Moldova a votat denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost adoptat în lectura a doua, în ședința din 27 noiembrie, cu votul a 57 de deputați.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor a cerut excluderea subiectului de pe ordinea de zi, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. După votul final, Republica Moldova va notifica oficial Federația Rusă privind ieșirea din acord.

Acordul a fost semnat la Moscova în 1998 și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza acestuia, Rusia a deschis centrul la Chișinău în 2009, în timp ce Republica Moldova nu a instituit un centru similar pe teritoriul Federației Ruse, deși acordul prevedea reciprocitate.

Centrul funcționează sub administrarea Ambasadei Rusiei și este finanțat de Rossotrudnicestvo, instituție subordonată președinției ruse și inclusă pe lista sancțiunilor internaționale. Uniunea Europeană o califică drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă, inclusiv promovarea conceptului Russkiy Mir”.

Decizia de denunțare a fost elaborată de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, ca reacție la încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, în februarie 2025.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat anterior că centrul, deși ar trebui să promoveze cultura, s-a transformat în ultimii ani într-un instrument de propagandă al Kremlinului, recunoscut ca atare și la nivelul Uniunii Europene.

Jardan a mai explicat că odată cu agresiunea Rusiei în Ucraina, agenția Rossotrudnicestvo, care controlează centrul, a intrat sub sancțiuni europene și este utilizată pentru promovarea conceptului „russkii mir”. De asemenea, el a subliniat că toți angajații centrului sunt diplomați ruși, ceea ce ridică întrebări privind scopul real al instituției.

Ambasada Rusiei în Chișinău a calificat decizia Chișinăului drept „greșită” și „contraproductivă”, susținând că activitatea centrului se desfășoară conform legislației locale și are drept scop menținerea dialogului cultural și umanitar.

Totodată, Rusia a deschis un centru similar și în regiunea transnistreană, fără permisiunea autorităților moldovene.

Republica Moldova nu este singura țară care a luat măsura de închidere a centrelor culturale ruse. În martie 2022, Slovenia a închis Centrul Științific și Cultural Rus din Ljubljana, iar în februarie 2023, centrul din București a fost sistat, după ce autoritățile române au constatat că instituția promovează propaganda și dezinformarea rusească.

În octombrie 2024, Finlanda a pus sechestru pe proprietățile deținute de statul rus, ca urmare a unei decizii a unei instanțe de la Haga, iar în februarie 2024, Azerbaidjanul a închis un Centru cultural rus din Baku, după ce un avion azer a fost doborât de sisteme rusești de apărare antiaeriană.

Și alte state, precum Cehia și Germania, analizează sistarea centrelor rusești. La Berlin, autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul suspiciunilor că Casa Rusă servește ca paravan pentru spionaj și propagandă.