Polonia își stabilește limitele în privința strategiei de securitate pe flancul estic. Ministrul adjunct al apărării de la Varșovia a transmis o poziție oficială fermă în privința armamentului atomic, subliniind prioritățile țării în cadrul alianței Nord-Atlantice, informează Reuters.

Autoritățile de la Varșovia nu iau în calcul găzduirea de armament atomic pe teritoriul național. Poziția a fost exprimată direct la Bruxelles, unde oficialul polonez a detaliat viziunea țării sale privind securitatea regională.

„Nu, aş dori spun acest lucru foarte clar şi deschis. Polonia nu doreşte să aibă focoase nucleare pe teritoriul său”, le-a declarat reporterilor Zalewski la sediul NATO din Bruxelles, întrebat fiind dacă viitoarea prezenţă militară americană în Polonia ar putea include capabilităţi nucleare.

„Noi dorim să participăm la descurajarea militară în cadrul NATO, ceea ce nu înseamnă să avem focoase nucleare pe teritoriul nostru”, a afirmat el.

În loc de capabilități nucleare, Polonia mizează pe extinderea contingentelor de soldați americani. Discuțiile se desfășoară în contextul evaluării strategice realizate de Washington privind dispunerea efectivelor sale pe continentul european.

Zalewski a mai spus că Polonia este interesată de creşterea prezenţei militare permanente a SUA în cadrul Revizuirii Posturii Forţei de către Washington, şi a făcut referire la declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump la începutul acestui an privind posibilitatea de a trimite trupe suplimentare în Polonia.

Reevaluarea efectivelor militare din Europa urmează un calendar strict stabilit de administrația americană. Deciziile finale vor contura noua arhitectură de apărare convențională pentru statele din estul continentului.

Washingtonul a anunţat în iunie o revizuire de şase luni a desfăşurării trupelor americane în Europa. Potrivit unui document consultat de Reuters, aceasta va crea cel puţin patru seturi de opţiuni pentru secretarul apărării, Pete Hegseth, până la 6 noiembrie, cu mult înainte de termenul limită stabilit pentru decembrie.

„Tratăm decizia preşedintelui Trump ca pe un instrument de a îmbunătăţi securitatea europeană, aliniată cu conceptul NATO 3.0 al Pentagonului. Aceasta înseamnă că le revine europenilor apărarea prin mijloace convenţionale, dar Statelor Unite păstrează un rol extrem de important de sprijin pentru forţele armate europene”, a declarat oficialul polonez.

„Desigur, punctul de plecare este un mesaj transmis opiniei publice de către preşedintele Trump despre trimiterea a 5.000 de soldaţi americani în Polonia pe bază permanentă.”