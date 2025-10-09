Povestea tinerelor care au sfidat blestemul de la Frăsinei și și-au pierdut viața

La 17 kilometri de Râmnicu Vâlcea se află Mănăstirea Frăsinei, un loc unic în România, unde viața monahală se desfășoară ca pe Muntele Athos. Accesul femeilor este interzis, iar legendele despre blestemul aruncat de Sfântul Calinic continuă să stârnească fascinație și teamă.

La poalele Munților Căpățânii, într-un colț de pădure tăcut și plin de mister, se află Mănăstirea Frăsinei, considerată una dintre cele mai austere și izolate așezări monahale din România.

La doar 17 kilometri de Râmnicu Vâlcea, acest lăcaș de cult păstrează o regulă unică pe teritoriul țării: femeile nu au voie să pășească în incinta mănăstirii.

Tradiția interdicției vine de secole și își are originea într-un legământ sfânt al episcopului Calinic de la Cernica, cel care a ridicat biserica și a impus rânduieli monahale asemănătoare celor de pe Muntele Athos din Grecia.

Potrivit documentelor bisericești, Sfântul Calinic, pe atunci episcop al Râmnicului Noului Severin, ar fi rânduit ca nici o femeie să nu treacă pragul mănăstirii.

Pentru a proteja viața duhovnicească a monahilor, el ar fi rostit un legământ aspru, cunoscut în popor ca „blestemul de la Frăsinei”:

„Femeile care vor trece dincolo de hotarul mănăstirii, de piatra de hotar așezată la poalele dealului, vor fi lovite de pedeapsă cerească.”

De atunci, o piatră mare de hotar marchează limita până la care femeile pot urca. În apropiere, a fost ridicată o biserică de mir, unde acestea se pot ruga fără a încălca legământul.

Mănăstirea Frăsinei este singura din România care urmează în totalitate rânduielile athonite:

călugării respectă un program strict de rugăciune și muncă ;

nu se consumă carne;

slujbele se oficiază în miez de noapte;

liniștea absolută este o condiție de existență.

Mulți credincioși o numesc „Athosul românesc”, iar pentru pelerini reprezintă o experiență duhovnicească aparte.

„Aici timpul nu se măsoară în ore, ci în rugăciuni”, spun localnicii care trăiesc la poalele muntelui.

De-a lungul vremii, în jurul Mănăstirii Frăsinei s-au născut numeroase legende care alimentează misterul locului.

Una dintre cele mai cunoscute vorbește despre o tânără de 16 ani, fiica unui șofer de camion din zonă, care ar fi urcat odată până la poarta mănăstirii, profitând de neatenția tatălui ei.

Povestea spune că, pe drumul de întoarcere, camionul în care se afla fata s-a răsturnat într-o curbă abruptă. Tânăra ar fi murit strivită de bușteni, în timp ce tatăl și fratele ei au scăpat teferi.

De atunci, oamenii din satele vecine vorbesc cu teamă despre „pedeapsa blestemului”, considerând că locul trebuie respectat cu sfințenie.

O altă legendă veche, transmisă din generație în generație, spune povestea unei fete frumoase și bogate care ar fi fost atrasă de viața monahală.

Neputând fi primită în mănăstire din cauza interdicției, tânăra s-ar fi îmbrăcat în haine bărbătești și ar fi intrat printre călugări.

Timp de câteva zile, nimeni nu și-ar fi dat seama de adevărata ei identitate, însă într-o noapte, întorcându-se din pădure, fata ar fi alunecat într-o prăpastie și ar fi murit chiar la marginea drumului de întoarcere.

De atunci, spun bătrânii din zonă, în anumite nopți senine, în apropierea stâncii de la hotar se aude o voce feminină cântând un psalm.

Cei care urcă până la poarta Mănăstirii Frăsinei descriu experiența ca pe o călătorie în alt timp. Drumul forestier șerpuiește prin păduri dese, iar la capăt se deschide curtea austeră a lăcașului, unde viața curge în tăcere, fără electricitate, fără confort modern.

Accesul turiștilor este limitat, iar monahii trăiesc după regulile stricte ale postului și rugăciunii continue.

Pentru mulți pelerini, atmosfera locului este una copleșitoare și purificatoare, un spațiu în care credința se trăiește în forma ei cea mai simplă și autentică.

Regulile mănăstirii sunt respectate cu sfințenie. Orice abatere de la rânduială este privită ca o ofensă nu doar față de comunitate, ci și față de legământul lui Calinic.

Părintele stareț explică adesea pelerinilor care ajung până la piatra de hotar că interdicția femeilor nu este o formă de discriminare, ci o rânduială spirituală moștenită din vechime, menită să păstreze echilibrul și liniștea monahilor.

Fondatorul mănăstirii, Sfântul Calinic de la Cernica, este una dintre cele mai respectate figuri ale ortodoxiei românești. În secolul al XIX-lea, el a vizitat Muntele Athos și a dorit să aducă în țară modelul de viață monahală athonită.

La Frăsinei, el a găsit locul potrivit pentru a înființa un schit de pustnici, departe de lume, unde rugăciunea să fie trăită în tăcere deplină.

În semn de recunoștință, călugării păstrează până astăzi icoana și obiectele liturgice dăruite de Sfântul Calinic, considerându-l protectorul și întemeietorul spiritual al locului.

Mănăstirea Frăsinei nu este doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al legendelor.

Fie că vorbim despre tânăra ucisă de bușteni, fata deghizată în monah, sau despre misterul vocilor din pădure, toate aceste povești conturează o atmosferă de sacru și teamă respectuoasă.

Deși multe dintre relatări nu pot fi dovedite istoric, ele contribuie la aura spirituală a unui loc unde tradiția, credința și interdicția coexistă într-un echilibru fragil.