O poveste de dragoste dintre o româncă din Sângeorz-Băi și un șofer britanic de TIR s-a transformat într-o operațiune riscantă de trecere clandestină a frontierei, după ce autoritățile comuniste au refuzat să le aprobe căsătoria. În noiembrie 1988, Nicole­ta Anitei a părăsit România ascunsă într-un compartiment secret al camionului condus de logodnicul său, Roy Tatlock, printre baloturile de cămăși destinate exportului.

Cazul a ajuns la cunoștința Securității abia în martie 1989, după ce povestea a fost relatată de presa britanică și preluată de BBC. Documentele scoase la lumină de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) dezvăluie atât modul în care tânăra a reușit să ajungă în Anglia, cât și sancțiunile primite de ofițerii care nu au reușit să împiedice fuga acesteia.

În România comunistă, relațiile cu cetățenii străini, mai ales cu cei proveniți din state occidentale, erau privite de autorități ca posibile riscuri pentru securitatea statului. Contactele erau strict supravegheate, iar căsătoriile cu persoane din afara țării erau supuse unor proceduri restrictive, arată sursa.

O asemenea căsătorie avea nevoie de aprobarea Consiliului de Stat înainte ca viitorii soți să poată merge la starea civilă. Odată depusă cererea, Securitatea începea verificările, iar persoanele implicate puteau fi chemate la interogatorii și supuse presiunilor pentru a renunța la planurile lor.

Tinerii erau expuși inclusiv unor consecințe profesionale și politice. Puteau fi concediați, exmatriculați sau excluși din partid, în timp ce familia și prietenii erau îndemnați să îi convingă să renunțe la căsătorie. În numeroase situații, aprobarea întârzia luni sau ani, iar unele solicitări erau respinse fără explicații oficiale.

În 1987, Nicole­ta Anitei, în vârstă de 28 de ani, lucra la Întreprinderea de tricotaje din Sângeorz-Băi. Acolo l-a cunoscut pe Roy Tatlock, un șofer britanic de TIR care venea în România pentru a prelua mărfuri destinate exportului.

Cei doi s-au îndrăgostit și au dorit să se căsătorească. Planul lor s-a lovit însă de refuzul autorităților române, iar după un an de așteptare, cererea de căsătorie nu a fost aprobată.

În fața acestei situații, cei doi au decis să încerce să părăsească ilegal țara. La 8 noiembrie 1988, tânăra a dispărut de la domiciliu și de la locul de muncă. Potrivit documentelor Securității, în acea perioadă Roy Tatlock se afla în România, după ce încărcase mărfuri pentru export la Sighișoara, pe 5 noiembrie.

Camionul a părăsit România pe 9 noiembrie, prin punctul de control al frontierei Borș. Anchetatorii au presupus că șoferul o ascunsese pe tânără în vehicul, printre baloturile de cămăși. Datele obținute ulterior indicau că aceasta ajunsese deja în Anglia la începutul lunii decembrie 1988.

Autoritățile române nu au descoperit imediat cum plecase tânăra. Cazul a intrat în atenția Securității în martie 1989, după ce BBC a preluat o relatare publicată de cotidianul britanic „The Sun”.

Într-un buletin radio destinat uzului intern, datat 7 martie 1989, Securitatea a redat informațiile difuzate de postul britanic despre fuga Nicoletei Anitei.

Documentul reproduce povestea publicată de ziarul britanic și descrie modul în care Roy Tatlock și-a ascuns logodnica în camion.

„Cotidianul de cel mai mare tiraj din Marea Britanie, “The Sun”, publică în ediția sa de luni, sub titlul “Reportaj în exclusivitate”, povestea unei românce aduse prin contrabandă în Anglia de prietenul ei, șofer de autocamion. Povestea a început în momentul în care ROY TATLOCK a ascuns-o pe prietena lui, NICOLETA ANITA, în autocamionul cu care venise în România, după ce autoritățile române i-au refuzat cererea de căsătorie cu tînăra din Sîngeorz Băi”, arată sursa.

Relatarea descrie și trecerea frontierei româno-ungare, unde cei doi au reușit să evite controalele care ar fi putut duce la descoperirea tinerei.

„Pînă la graniță NICOLETA a stat ascunsă în spate într-un mic container între baloturile de cămăși ce aveau destinația Liverpool. La granița româno-ungară ROY TATLOCK a reușit să scape ca prin minune de privirile suspicioase ale grănicerilor și de colții cîinilor dresați”, conform sursei.

Potrivit aceleiași relatări, după ce au ajuns în Ungaria, cei doi au abandonat camionul și au continuat drumul pe jos, traversând în Austria. De acolo au făcut autostopul până în Marea Britanie.

„Ajuns în Ungaria, ROY a ajutat-o pe NICOLETA, leșinată deja, să-și revină. În Ungaria, cei doi au abandonat apoi camionul și au trecut pe jos în Austria. Iar de acolo – scrie MARK DONOVAN, de la ziarul “The Sun” – cei doi au făcut autostopul pînă în Anglia. Călătoria lor, de aproape 3.500 km, a durat trei luni”, conform CNSAS.

Ajunsă în Marea Britanie, Nicole­ta Anitei s-a confruntat cu o nouă incertitudine. Potrivit relatării BBC, autoritățile britanice au luat în calcul posibilitatea de a o trimite înapoi în România.

Roy Tatlock a încercat să îi convingă pe oficiali să îi permită logodnicei sale să rămână în țară, invocând riscurile pe care și le asumase pentru a ajunge alături de ea și consecințele pe care le-ar fi putut suporta tânăra dacă era repatriată.

„La Dover, punct de intrare în Anglia, autoritățile britanice nu au fost prea impresionate de cazul lor și au amenințat că o vor trimite pe NICOLETA înapoi în România. ROY și-a pledat însă cazul, arătînd că și-a pus viața în pericol și și-a cheltuit toate economiile pentru a fi cu NICOLETA, pe care autoritățile britanice ar condamna-o – cum a spus el – practic, la moarte, dacă ar trimite-o înapoi”, potrivit sursei.

În cele din urmă, tânăra a primit permisiunea de a intra în Marea Britanie, iar autoritățile urmau să îi analizeze solicitarea de a rămâne în țară.

„În cele din urmă NICOLETA a fost lăsată să intre în Anglia, iar, conform ziarului “The Sun”, autoritățile britanice urmează să studieze acum cererea ei de rămînere în Anglia”, mai spun reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

După ce a aflat despre fuga tinerei, Departamentul Securității Statului a analizat modul în care aceasta reușise să părăsească România, deși relația sa cu cetățeanul britanic și intențiile de căsătorie erau cunoscute de autorități.

Un raport al Direcției I, întocmit la 20 martie 1989, a identificat drept responsabil pentru lipsa verificărilor necesare un ofițer din cadrul Securității județului Bistrița-Năsăud.

Documentul menționează că locotenentul Oancea Gligor știa despre relația celor doi, dar nu a aprofundat verificările pentru a descoperi planul de plecare.

„Actul evazionist a fost posibil pe fondul superficialității manifestate în muncă de locotenentul Oancea Gligor din cadrul Serviciului 2 al Securității județului Bistrița-Năsăud care deși a cunoscut despre relațiile lui ANITEI NICOLETA cu străinul, precum și intențiile lor de a se căsători, nu a luat măsuri de aprofundare a verificărilor, nesesizînd la timp preocupările acestora”, conform sursei.

Conducerea Securității județene a decis ca locotenentul să fie sancționat cu cinci zile de arest cu îndeplinirea serviciului și să fie pus în discuția organizației de partid. Colonelul Tofană Iosif, șeful Serviciului 2, a fost atenționat pentru lipsa unui control eficient asupra subordonatului.

Raportul consemnează și măsurile luate împotriva tinerei, care era membră a Partidului Comunist Român.

În același document, autoritățile au anunțat că Roy Tatlock fusese dat în consemn, cu indicația ca, în cazul revenirii sale în România, să fie cercetat informativ în legătură cu plecarea clandestină.

Povestea Nicoletei Anitei și a lui Roy Tatlock arată cât de departe au fost dispuși să meargă doi oameni pentru a rămâne împreună într-un regim care controla inclusiv deciziile personale. În timp ce cei doi au reușit să ajungă în Marea Britanie, documentele păstrate în arhive surprind eforturile autorităților comuniste de a identifica responsabilii și de a sancționa persoanele care nu au împiedicat plecarea tinerei.