Povestea din spatele Zilei Femeii: de la proteste la flori și cadouri

Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită anual pe 8 martie, are rădăcini istorice adânci în mișcările pentru drepturile femeilor și pentru egalitate socială. Originea acestei zile este strâns legată de luptele femeilor din secolele XIX și XX, care au cerut drepturi egale la muncă, vot și condiții de viață mai bune, conform Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Ideea unei zile dedicate femeilor a fost discutată pentru prima dată la începutul secolului XX în contextul industrializării rapide și al creșterii mișcărilor muncitorești. În 1908, la New York, aproximativ 15.000 de femei au manifestat pentru reducerea programului de muncă, pentru salarii mai bune și pentru dreptul la vot.

Această acțiune a fost un punct de plecare pentru ceea ce avea să devină mai târziu Ziua Internațională a Femeii.

În 1910, la Conferința Internațională a Femeilor Socialiste de la Copenhaga, lidera socialistă germană Clara Zetkin a propus crearea unei zile internaționale a femeilor, menită să promoveze drepturile politice și economice ale femeilor.

Propunerea a fost acceptată unanim, iar în anul următor, pe 19 martie 1911, Ziua Femeii a fost sărbătorită pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Peste un milion de persoane au participat la manifestații, cerând dreptul la vot și ocuparea de funcții publice pentru femei.

Data de 8 martie a fost stabilită oficial mai târziu, după mai multe evenimente semnificative. În 1917, femeile din Rusia au organizat o grevă pentru „pâine și pace” în prima zi a calendarului iulian care corespundea cu 8 martie în calendarul gregorian.

Acest protest a marcat începutul Revoluției Ruse și a devenit un simbol internațional al luptei pentru drepturile femeilor. În 1977, Adunarea Generală a ONU a adoptat oficial ziua de 8 martie ca Ziua Internațională a Femeii, recunoscând contribuțiile femeilor la dezvoltarea socială, economică și politică a lumii.

În România, Ziua Femeii a fost celebrată mai întâi în perioada interbelică, dar a devenit mai vizibilă după al Doilea Război Mondial. În timpul regimului comunist, 8 martie a fost promovată ca zi oficială a femeii, cu cadouri simbolice și mesaje publice pentru munca femeilor. După 1989, sărbătoarea a rămas în calendar, păstrându-și semnificația de apreciere a femeilor, dar cu o notă mai personală și culturală decât politică.

Astăzi, 8 martie este marcat în România prin oferirea de flori, felicitări și mici cadouri femeilor din familie, la locul de muncă sau în comunitate. Este un prilej de a recunoaște rolul mamelor, surorilor, colegelor și partenerele în viața de zi cu zi.

În multe țări europene și americane, tradiția implică adesea evenimente culturale, campanii de conștientizare a drepturilor femeilor și întâlniri sociale. În China, de exemplu, femeile beneficiază de o jumătate de zi liberă de muncă, iar în Italia și Spania, sunt oferite simbolic mărțișoare sau flori.

Dincolo de gesturile simbolice, Ziua Internațională a Femeii rămâne un moment pentru reflecție asupra inegalităților care încă există în societate. Organizațiile internaționale subliniază că, deși s-au făcut progrese, femeile continuă să fie mai puțin reprezentate în politică, în conducerea companiilor și în cercetare, comparativ cu bărbații.

Campaniile dedicate acestei zile urmăresc să încurajeze educația egală, combaterea violenței împotriva femeilor și promovarea oportunităților economice echitabile.

Astfel, 8 martie nu este doar o ocazie de a oferi flori și cadouri, ci și un simbol al luptei istorice și continue pentru drepturile femeilor, un moment în care fiecare societate este invitată să-și analizeze progresul în materie de egalitate de gen și să promoveze schimbări pozitive.