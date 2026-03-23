Povestea celei mai vârstnice studente din România. Are 90 de ani și vrea să țină pasul cu tinerii de 20 de ani

La o vârstă la care mulți aleg liniștea, o femeie din România merge zilnic la cursuri și învață alături de colegii ei mult mai tineri. Amalia-Susana Tușa, studentă în anul trei la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj este considerată cea mai vârstnică studentă din țară. La 90 de ani, ea dovedește că dorința de a învăța nu are limite. Pe pagina de Facebook a Universității Babeș Bolyai, conducerea a oferit detalii despre parcursul ei în sfera învățământului universitar.

Născută în 1936, Amalia Tușa și-a dorit încă din tinerețe să meargă la facultate, dar planurile i-au fost date peste cap de contextul politic. În timpul regimului comunist, oamenii nu erau judecați doar după merite sau dorința de a învăța, ci și după clasa socială. Din această cauză, femeia nu a putut să urmeze studiile pe care și le dorea, chiar dacă ambiția ei era uriașă.

După decenii în care a purtat acest vis în suflet, Amalia Tușa a decis să facă pasul. S-a înscris la facultate la 87 de ani, iar astăzi se pregătește să își finalizeze studiile.

„Niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul! Amalia-Susana Tușa are 90 de ani și este studentă în anul III la Universitatea Babeș-Bolyai. După o viață plină de încercări, a ales să demonstreze că setea de cunoaștere nu are vârstă. O poveste impresionantă despre curaj, demnitate și o poftă de viață molipsitoare”, se arată pe pagina de Facebook a Universității.

Conform informațiilor apărute pe site-ul Universitatea Babeș-Bolyai, viața Amaliei-Susana Tușa a fost marcată de provocări încă din adolescență. După război, tatăl ei, fost polițist, a fost arestat în contextul represiunilor politice de la sfârșitul anilor ’40 și a stat aproape doi ani în detenție fără a i se putea demonstra vreo vină.

Din cauza acestui stigmat, Amalia nu a putut să urmeze facultatea la momentul potrivit și a fost chiar dată afară din examenul de admitere.

Viața Amaliei Tușa a fost plină de dificultăți și în plan personal. Prima căsătorie, la doar 19 ani, s-a încheiat cu divorț, iar următoarele trei relații au venit la pachet cu multă suferință: unul dintre soți a fost persecutat politic și a murit într-un accident, altul a pierdut lupta cu o boală, iar ultima relație ulterioară s-a dovedit a fi toxică, conform declarațiilor sale.

Deși a avut probleme mari de sănătate, Amalia Țușa a rămas la fel de optimistă ca în tinerețe.

„Curajul nu înseamnă că nu tremură nimic în suflet. Tremură, dar trebuie să învingi!”, a mărturisit ea.

În prezent, Amalia Tușa urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă printr-un proiect desfășurat împreună cu centrul greco-catolic din care face parte.

În 2023, Aurel Voicu era recunoscut drept cel mai vârstnic student din România. Deși se apropia de 90 de ani, acesta a ales să facă masterul la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Cercetarea, Conservarea și Valorificarea Patrimoniului Istoric.

Născut într-o perioadă tulbure, Aurel Voicu a fost copil de trupă în război și a muncit încă de mic pe șantiere. Mai târziu, acesta s-a stabilit la Cugir, unde a lucrat mulți ani în Uzina Mecanică, urcând treaptă cu treaptă toate pozițiile: strungar, șef de echipă, maistru și mecanic-șef. După Revoluția din 1989, el a deținut pentru o perioadă funcția de primar al orașului din partea PDL.