Povestea celei mai vârstnice studente din România. Are 90 de ani și vrea să țină pasul cu tinerii de 20 de ani

Povestea celei mai vârstnice studente din România. Are 90 de ani și vrea să țină pasul cu tinerii de 20 de aniAmalia Tusa. Sursa foto: Facebook/UBB Cluj
La o vârstă la care mulți aleg liniștea, o femeie din România merge zilnic la cursuri și învață alături de colegii ei mult mai tineri. Amalia-Susana Tușa, studentă în anul trei la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj este considerată cea mai vârstnică studentă din țară. La 90 de ani, ea dovedește că dorința de a învăța nu are limite. Pe pagina de Facebook a Universității Babeș Bolyai, conducerea a oferit detalii despre parcursul ei în sfera învățământului universitar.

Studentă la 90 de ani. Povestea unui vis amânat timp de zeci de ani

Născută în 1936, Amalia Tușa și-a dorit încă din tinerețe să meargă la facultate, dar planurile i-au fost date peste cap de contextul politic. În timpul regimului comunist, oamenii nu erau judecați doar după merite sau dorința de a învăța, ci și după clasa socială. Din această cauză, femeia nu a putut să urmeze studiile pe care și le dorea, chiar dacă ambiția ei era uriașă.

După decenii în care a purtat acest vis în suflet, Amalia Tușa a decis să facă pasul. S-a înscris la facultate la 87 de ani, iar astăzi se pregătește să își finalizeze studiile.

„Niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul! Amalia-Susana Tușa are 90 de ani și este studentă în anul III la Universitatea Babeș-Bolyai. După o viață plină de încercări, a ales să demonstreze că setea de cunoaștere nu are vârstă. O poveste impresionantă despre curaj, demnitate și o poftă de viață molipsitoare”, se arată pe pagina de Facebook a Universității.

O viață plină de încercări

Conform informațiilor apărute pe site-ul Universitatea Babeș-Bolyai, viața Amaliei-Susana Tușa a fost marcată de provocări încă din adolescență. După război, tatăl ei, fost polițist, a fost arestat în contextul represiunilor politice de la sfârșitul anilor ’40 și a stat aproape doi ani în detenție fără a i se putea demonstra vreo vină.

Din cauza acestui stigmat, Amalia nu a putut să urmeze facultatea la momentul potrivit și a fost chiar dată afară din examenul de admitere.

Este greco-catolică, dar urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă

Viața Amaliei Tușa a fost plină de dificultăți și în plan personal. Prima căsătorie, la doar 19 ani, s-a încheiat cu divorț, iar următoarele trei relații au venit la pachet cu multă suferință: unul dintre soți a fost persecutat politic și a murit într-un accident, altul a pierdut lupta cu o boală, iar ultima relație ulterioară s-a dovedit a fi toxică, conform declarațiilor sale.

Deși a avut probleme mari de sănătate, Amalia Țușa a rămas la fel de optimistă ca în tinerețe.

„Curajul nu înseamnă că nu tremură nimic în suflet. Tremură, dar trebuie să învingi!”, a mărturisit ea.

În prezent, Amalia Tușa urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă printr-un proiect desfășurat împreună cu centrul greco-catolic din care face parte.

Cum arată studenția la bătrânețe

În 2023, Aurel Voicu era recunoscut drept cel mai vârstnic student din România. Deși se apropia de 90 de ani, acesta a ales să facă masterul la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Cercetarea, Conservarea și Valorificarea Patrimoniului Istoric.

Născut într-o perioadă tulbure, Aurel Voicu a fost copil de trupă în război și a muncit încă de mic pe șantiere. Mai târziu, acesta s-a stabilit la Cugir, unde a lucrat mulți ani în Uzina Mecanică, urcând treaptă cu treaptă toate pozițiile: strungar, șef de echipă, maistru și mecanic-șef. După Revoluția din 1989, el a deținut pentru o perioadă funcția de primar al orașului din partea PDL.

